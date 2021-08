Kostenlos bis 17:03 Uhr Hecke beim Landhaus am See in Garbsen brennt

Beim Hotel-Restaurant Landhaus am See in Garbsen hat am Sonnabend ein Stück Hecke gebrannt. Die Feuerwehr Berenbostel musste zu Hilfe kommen, weil die Feuerlöscher des Hotels nicht ausreichten.