Havelse

Randalierer haben in der Nacht zu Sonntag sechs Autos in Havelse beschädigt. Alle Fahrzeuge waren an der Waldstraße sowie in deren Nebenstraßen geparkt, sagt Karin Homann, Sprecherin der Polizei in Garbsen. Der oder die Täter traten zwischen 21.40 Uhr am Sonnabend und 6.30 Uhr am Sonntag jeweils gegen die Außenspiegel.

Den Schaden beziffern die Ermittler auf rund 3000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

In Seelze hatten zwei 28 und 36 Jahre alte Männer ebenfalls in der Nacht zu Sonntag vier Autos an der Schillerstraße beschädigt.

Von Gerko Naumann