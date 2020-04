Hauptstraße und Alte Ricklinger Straße werden aufwendig saniert

Osterwald/Altgarbsen

Im Bereich der Hauptstraße in Osterwald sowie an der Alten Ricklinger Straße in Altgarbsen ist mit Bauarbeiten im Rinnenbereich begonnen worden. Dabei handelt es sich laut Angaben der Stadtverwaltung um vorbereitende Maßnahmen für die in diesem Jahr geplanten Erneuerungen der Fahrbahndecken.

Ampel regelt den Verkehr

Betroffen sind die Bereiche zwischen der Robert-Koch-Straße und der Osterwalder Straße in Osterwald sowie zwischen der Calenberger Straße und der Autobahnabfahrt in Altgarbsen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich mehrere Wochen. Der Verkehr wird im betroffenen Streckenverlauf jeweils per Ampelanlage geregelt.

Anzeige

Da es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann, werden ortskundige Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich zu umfahren. Sobald die Vorarbeiten abgeschlossen sind, werden die alten Fahrbahnbeläge rund vier Zentimeter abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn