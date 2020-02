Garbsener Hauptschüler sammeln 662 Euro für Unicef

Auf der Horst

Die Hauptschule Nikolaus Kopernikus spendet 662 Euro an das Kinderhilfswerk Unicef. Das Geld kommt aus Projekten zum Thema Menschenrechte zusammen. Die Schüler helfen damit anderen Schülern auf Madagaskar. Die Schule besuchen, eine eigene Schultasche für Bücher und Stifte haben: Was für Kinder in Deutschland selbstverständlich ist, gibt es in vielen Ländern der Erde nicht. Die 167 Schüler der Hauptschule Nikolaus Kopernikus haben sich in ihren Projekttagen mit den Menschenrechten und dem Recht auf Bildung befasst.

Im Planetencenter sind sie darüber kurz vor Weihnachten mit Garbsenern ins Gespräch gekommen. Und sie haben die eigens bei den Projekttagen angefertigten Basteleien verkauft. 662 Euro sind dabei zusammengekommen. Das Geld haben Schüler und Lehrer der Hauptschule am Freitag an zwei Vertreter von Unicef überreicht. Das Kinderhilfswerk unterstützt damit den Bau von Schulen in Madagaskar.

Die Achtklässler der Hauptschule Nikolaus Kopernikus haben bei ihren Projekttagen auch einen Kalender zum Thema Menschenrechte gestaltet. Quelle: Jutta Grätz

„Die Berichte aus Madagaskar haben mich sehr berührt“

„ Madagaskar gehört zu den ärmsten Ländern der Welt“, berichtete Manfred Thebes, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Unicef-Arbeitsgruppe aus Hannover. Ein Schulbesuch sei für viele Kinder dort nicht möglich. Unicef baue nicht nur Schulgebäude in dem afrikanischen Land, sondern bilde auch Lehrer aus.

„Die Berichte aus Madagaskar haben mich sehr berührt“, sagte Schülersprecherin Denise Atalaya. „Wir sind froh, dass wir mit der Aktion so konkrete Projekte unterstützen können, die Kindern in anderen Ländern bessere Chancen auf Bildung ermöglichen.“

„Es ist toll, dass ihr dieses Engagement für andere Kinder so in euren Schulalltag integriert“, lobte Bettina Strahlmann von Unicef-Hannover. Das Geld komme direkt bei den Kinder an, sagte sie. „Allein mit eurer Spende Geld können wir 230 Kinder mit Schulmaterial und einem Rucksack ausstatten.“

Bei einem Basar vor dem Planetencenter haben die Schüler der Garbsener Hauptschule Nikolaus Kopernikus nicht nur kreative Basteleien verkauft, sondern auch über das Thema Menschenrechte informiert. Quelle: privat

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz