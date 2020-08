Auf der Horst

Das Hallenbad am Planetenring ist derzeit geschlossen. Das hat allerdings nichts mit der Corona-Pandemie oder den Sommerferien zu tun. Drinnen steht das alljährliche Großreinemachen an. Die Becken sind leer, mit Hochdruckreinigern nehmen sich Mitarbeiter die Fliesen vor und spritzen sie ab. In großen Kanistern wird das Putzmittel herangeschafft und dann wird gewischt, gereinigt und desinfiziert. „Einmal im Jahr muss das Bad grundgereinigt werden“, sagt Schwimmmeister Burkhard Schäfer. Dafür müssen die Schwimmer meist in den Sommerferien für mehrere Wochen wegbleiben.

„Anders wäre das nicht möglich“, so Schäfer. „Wir können ja die Becken nicht einfach absperren und das Wasser herauslassen.“ Kleinigkeiten, wie etwa die Reinigung der Filter würden auch nebenbei erledigt – für die Grundsäuberung brauchen die Mitarbeiter aber Ruhe und Zeit.

Eine Million Liter Wasser werden abgelassen

Denn bevor mit den Arbeiten starten können, müssen erst einmal eine Million Liter Wasser aus dem 25-Meter-Becken und den Becken am Sprungturm abgelassen werden. Und das ist aufwändig – schließlich kann dass Badewasser nicht einfach in die Kanalisation geleitet werden.

Die Abwasserkanäle würden überflutet, und das ganze System überfordert, sagt Schäfer. Zudem darf das Wasser kein Chlor enthalten und muss deshalb erst einmal eine Zeit lang stehen. Genauso lange wie das Ablassen dauert auch das Befüllen der Becken, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind. „Zwei bis drei Tage muss man dafür einplanen“, sagt Schäfer.

Hubboden wird gewartet

Am Mittwoch vergangener Woche konnten die Schwimmbadmitarbeiter mit den Beckenrändern beginnen und sie mit verschiedenen Reinigungsmitteln bearbeiten. Nun ist der Boden des 25-Meter-Beckens dran. „Dabei fallen dann auch immer Kleinigkeiten, wie lockere Fliesen auf, die repariert werden müssen“, sagt Schäfer. Neben der Reinigung der Becken werden auch elektrische Anlagen, etwa der Hubboden, gewartet. Der höhenverstellbare Zwischenboden macht es möglich, die Beckentiefe je nach Bedarf einzustellen. „Bei der Gelegenheit reinigen wir auch den Bereich unter dem Hubboden“, sagt Schäfer.

Mit Hochdruckreinigern werden die Fliesen abgespritzt. Quelle: Linda Tonn

Schwallwasserbecken wird saniert

Auch im Keller den Schwimmbads gibt es einiges zu tun: „Normalerweise läuft das Wasser den ganzen Tag durch die Filteranlagen“, sagt Schäfer. Derzeit sind die Anlagen leer leer. Das Innere wird getrocknet und anschließend mit Chlor gereinigt.

Ein paar Meter weiter wartet das sogenannte Schwallwasserbecken auf eine Generalüberholung. Läuft in der Schwimmhalle Wasser über den Rand, wird es hier unten gesammelt und über eine Pumpe in die Filteranlagen befördert. „Für 15.000 Euro lassen wir das Becken derzeit sanieren“, sagt Hans-Jürgen Menzel. Er ist bei der Stadt Garbsen für Bauangelegenheiten zuständig.

Im Schwallwasserbecken wird das ablaufende Wasser aus den Schwimmbecken in der Halle gesammelt. Für 15.000 Euro lässt die Stadt es sanieren. Quelle: Linda Tonn

„Eine Fachfirma reinigt die Beckenwände mit einem Sandstrahlreiniger. Dann werden Farbe und eine entsprechende Beschichtung aufgetragen“, so Menzel. Bis jetzt ist das Becken des 1972 gebauten Bades immer nur provisorisch saniert worden. Weil sich die Arbeiten allerdings verzögern, muss das Hallenbad voraussichtlich noch länger als bis zum 30. August geschlossen bleiben. Denn an dem Schwallwasserbecken hängt derzeit alles. „Erst wenn es fertig ist, können wir die Becken in der Halle wieder auffüllen“, sagt Schäfer. „Das Wasser muss hier nämlich durch.“

