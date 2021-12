Havelse

Vorsichtig zieht Klaus Marchio das kleine Bündel aus der Stoffhülle. Zum Vorschein kommt eine vergilbte Zeitungsseite und etwas, das nach einem Miniaturpantoffel aussieht – und trotz der Behutsamkeit ein paar Zellulosebrösel verliert. „Das habe ich bei der Suche nach meinen alten Tagebüchern im Keller gefunden“, sagt der 70-Jährige. Und seine Augen leuchten. In der Tat handelt es sich um die Utensilien der Nikolausschuhaktion der HAZ von 1960 – einem Vorgänger der HAZ-Weihnachtshilfe. „Ich hatte ganz vergessen, dass ich ihn mal bekommen habe“, sagt der Havelser und lächelt. Doch mit dem zerbrechlichen Schuh kommt so manche Erinnerung wieder hoch.

Es war am 5. Dezember 1960, einen Tag vor Nikolaus, als Familie Marchio, die damals in einem Hochhausbezirk des hannoverschen Zooviertels wohnte, in der HAZ-Ausgabe von einer besonderen Aktion las. Zusätzlich zur Zeitung werde der Zusteller am Nikolaustag einige wenige kleine Kartonschuhe in den Postkasten stecken, wurde angekündigt. „Und der Finder darf sich über eine besondere Überraschung freuen, hieß es“, erinnert sich Marchio.

Ein Paket zum Behalten – eins zum Verschenken

Die Familie hatte damals nicht viel. „Mein Vater war ein einfacher Bahnbeamter, einmal in der Woche gab es Fleisch“, erzählt der Havelser. Daher war der Neunjährige damals ganz versessen darauf, einen Schuh zu finden – und mit ihm Lebensmittel, Süßigkeiten und mehr. „Ich stand also extrem früh auf und machte mich auf die Suche“, erzählt er. Fast seinen gesamten Bezirk hatte er abgesucht, als er endlich einen kleinen Schuh in einer Zeitungsrolle stecken sah. „Ich war ,high‘ vor Freude“, erzählt der 70-Jährige und lacht.

Klaus Marchio aus Havelse hat einen Nikolausschuh der HAZ-Spendenaktion von 1960 wiedergefunden. Quelle: Simon Polreich

Was ihn aber heute noch an der HAZ-Aktion von damals begeistert: „Sie war mehr als nur ein Geschenk für den Finder.“ Denn als er mit seinem Vater den Schuh im Anzeiger-Hochhaus am Steintor abgab, erhielt er ein Präsentpaket für sich – und für eine fremde bedürftige Person. „Diese wurde vorgegeben“. Marchio Junior und Senior erhielten die Adresse einer alten Dame an der Kestnerstraße, der sie das zweite Paket persönlich übergeben sollten. „Sie lebte allein im vierten Stock, vereinsamt und gebrechlich“, erinnert sich der Havelser an den Besuch. „Von der Aktion wurde sie überrascht, wusste gar nicht, wie sie damit umgehen sollte.“

Lesen Sie auch Garbsen: Diese Weihnachtsmärkte fallen aus, diese finden statt

Marchio entschloss sich damals, der Frau auch über die einmalige Geschenkaktion hinaus hin und wieder zu helfen. „Sie hatte einen alten Kohleofen und musste die Kohlen dafür aus dem Keller hoch in den vierten Stock schleppen. Ich beschloss also, einmal die Woche nach der Schule mit einem Freund vorbeizuschauen und das für sie zu übernehmen.“

„Lindenstraßen-Syndrom“: Nachbarschaftshilfe hält länger

Ein „Lindenstraßen-Syndrom“ nennt der Havelser diese Nachbarschaftshilfe, die in der Nikolausschuhaktion schon eingeplant war – so glaubt er. „Ich kann mir gut vorstellen, dass mehrere solcher Beziehungen damals entstanden sind und länger gehalten haben. Eine tolle Idee und vielleicht noch viel mehr wert als eine einmalige große Spende.“

Marchio ist in jedem Fall heute noch dankbar für den Schuh – und auch dafür, dass er kurz vor dem Nikolausfest unverhofft in einer Holzkiste im Keller auftauchte. Die Lebensmittel und Süßigkeiten sind natürlich schon lange aufgebraucht. Aber: „Die Gefühle und Erinnerungen sind wieder da.“

Von Simon Polreich