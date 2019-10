Berenbostel

Die Vereine und Verbände in Berenbostel und Stelingen wollen ihre Termine abstimmen. Dazu lädt Ortsbürgermeister Gunther Koch die Vertreter aus beiden Ortsteilen in die Schützensportstätte Berenbostel an der Corinthstraße 2 ein. Das Treffen beginnt am Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr. Damit setzt Koch die Tradition seines Vorgängers Werner Baesmann fort.

„Es soll eine Terminkoordination für den Rest des Jahres und das nächste Jahr erfolgen“, teilte Koch mit. Außerdem möchte er den Vertretern der Vereine und Verbände den Bereich „Veranstaltungstermine“ auf den Internetseiten der Stadt Garbsen vorstellen.

Bei den Terminen handelt es sich überwiegend um den Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, das Nikolausfest in diesem Jahr am Sonnabend, 7. Dezember, und den Neujahrsempfang des Ortsrates am Sonntag, 5. Januar. Ein weiterer Punkt betrifft die Ortsratsmittel 2020.

Von Anke Lütjens