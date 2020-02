Grundschule Stelingen erhält 68.000 Euro Fördergeld für digitales Lernen

Stelingen

Es war der erste Besuch von Kultusminister Grant Hendrik Tonne an der Grundschule in Stelingen, und er hatte gute Nachrichten dabei. Der Politiker brachte am Dienstag die Zusage für Fördergeld in Höhe von 68.000 Euro für digitales Lernen und überreichte diese persönlich an Schulleiterin Bettina Reuter und Garbsens Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst.

Das Geld stammt aus dem Digitalpakt Schule. Damit sollen Niedersachsens Schulen besser auf das Zeitalter der Digitalisierung vorbereitet werden. Bund und Land stellen dafür in den nächsten fünf Jahren mehr als 520 Millionen Euro bereit. Fast drei Millionen davon fließen an Schulen in Garbsen. Die Förderung soll insbesondere in die technische Ausstattung investiert werden.

Smartboards für den Klassenraum

Das ist auch in Stelingen geplant. „Das Geld wird für interaktive Tafeln verwendet, die sogenannten Smartboards“, kündigte Schulleiterin Reuter an. Künftig soll in jedem Klassenraum im Neubau der Schule eine solche digitale Tafel hängen. Das zweistöckige Atriumgebäude soll in den ersten Wochen der Sommerferien bezogen werden, offizieller Start ist zum nächsten Schulhalbjahr. Aktuell besuchen 190 Jungen und Mädchen die Einrichtung an der Stöckener Straße.

Einige der Schüler begleiteten den offiziellen Akt. „Wisst Ihr, was eine Bescheidübergabe ist?“, fragte Tonne die Klassensprecher der zweiten bis vierten Klassen. „Eure Schule bekommt Geld“, erklärte Tonne den Jungen und Mädchen. „Herzlichen Glückwunsch.“ Die Zusage des Fördergelds sei aber nicht etwa ausgelost worden, so der Minister.

Schule und die Stadt als Schulträger hätten intensiv ein Konzept für das digitale Lernen erarbeitet. „Das hat uns überzeugt“, sagte Tonne. „Diese Grundschule ist beim digitalen Lernen schon sehr weit.“ Medienbildungskonzepte seien ein wesentlicher Teil des Förderprogramms.

Madalena und Paul erklären das digitale Lernen an der Grundschule Stelingen. Quelle: Jutta Grätz

„Technik ersetzt nicht das Lernen“

Es sei eine spannende Frage, wie sich Schulen zukünftig digital aufstellen wollen, sagte Tonne. Schon ein Großteil der Schüler arbeite mit internetfähigen Geräten wie Smartphones und PCs. „Was außerhalb der Schule Realität ist, muss auch in der Schule passieren“, betonte der Minister. Die digitalen Lernformen seien aber kein Ersatz, sondern eine Ergänzung der bewährten Lernformen. „Technik ersetzt nicht das Lernen, sondern unterstützt es“, sagte Tonne. Jede einzelne Schule gehe dabei ihren eigenen Weg.

Die Grundschule Stelingen habe sich früh auf den Weg gemacht für digitales Lernen, lobte auch Schuldezernentin Probst. „Die ersten Digitalkonzepte stammen aus dem Jahr 2011“, erinnert sich Ulrich Kropp, bei der Stadt Garbsen verantwortlich für die Medienentwicklungsplanung.

Wie selbstverständlich der Umgang mit digitalen Medien zu ihrem Schulalltag gehört, zeigten anschließend die Schüler selbst – ob beim Lernen von Englischvokabeln, im Sachunterricht und beim Schreiben von Programmen für eigene Computerspiele. „Ich bin sehr beeindruckt“, sagte der Kultusminister zu den Drittklässlern Mia und Hendrik und ihren Mitschülern.

Neubau wird mit WLAN ausgestattet

„Die neuen Medien sind ein alltägliches Arbeitsmittel bei uns im Unterricht“, berichtete Lehrerin Anna Speckhard. „Und wenn wir mal nicht weiterkommen, helfen uns die Schüler.“ Trotz des überzeugenden digitalen Konzepts: Mit WLAN ausgestattet ist die Grundschule derzeit aber noch nicht. „Die entsprechenden Leitungen für den Neubau liegen aber schon“, sagt Koordinator Medienentwicklung Kropp.

