Auf der Horst

Eine ziemlich merkwürdige Karawane ist kürzlich durch den Stadtteil Auf der Horst gezogen. 16 leere Einkaufswagen schoben Mädchen und Jungen der Klassen 4B und 4C der Grundschule Saturnring gut gelaunt über den Gehweg. Begleitet wurden sie von ihrer Klassenlehrerin Pia Heisterkamp und Klassenlehrer Sören Winkler, Sozialarbeiterin Lisa Apitz, Schulleiter Maiko Kahler sowie Kontaktbeamtin Annemarie Blume von der Polizeiinspektion Garbsen. Ihr Ziel: das Planetencenter.

Ungewöhnliche Karawane: Etwa 40 Meter lang ist der Zug aus Viertklässlerinnen und Viertklässlern, Lehrern, Polizei und 16 Einkaufswagen auf dem Weg zum Planetencenter. Quelle: Gert Deppe

Ganz offensichtlich nutzen viele Garbsenerinnen und Garbsener die Vehikel, um ihren Einkauf nach Hause zu schieben. Anschließend lassen sie diese dann einfach irgendwo stehen. Dieses Verhalten ist der Polizei bekannt, wirklich etwas dagegen unternehmen kann sie aber nicht – es sei denn, die Besitzer, also die Märkte, erstatten Anzeige. Umso erfreuter war Polizeikommissarin Blume, als sie von dem Projekt der Grundschule erfuhr, und sagte sofort ihre Unterstützung zu.

Knapp 30 Vehikel in zwei Wochen

Die Schulkinder sammelten nun auf Anregung von Schulleiter Maiko Kahler und betreut von Sozialarbeiterin Lisa Apitz zwei Wochen lang sämtliche Einkaufswagen, die rund um das Schulgebäude abgestellt worden waren, ein, um sie ihren Besitzern zurückzugeben. Und dabei kam – schneller als erwartet – ein beachtlicher Fuhrpark zusammen. Knapp 30 waren es, von Aldi, Edeka, Rewe, Penny und sogar dem weiter entfernten Kaufland in Garbsen-Mitte. „Das hat die Kinder dann doch ziemlich überrascht“, sagte Klassenlehrer Winkler, der ebenso wie Kollegin Heisterkamp mit den Mädchen und Jungen den einen oder anderen Aspekt im Unterricht erörtert hat.

Süße Belohnung: Aldi-Mitarbeiter Jorge Tellez (nicht im Bild) bedankte sich bei den Mädchen und Jungen mit jeder Menge Süßigkeiten für ihren Einsatz. Quelle: Gert Deppe

„Wir wollen mit dem Projekt auch ein Bewusstsein bei den Kindern schaffen“, sagte Schulleiter Kahler. Im besten Falle könnten sie dann auch in ihren Familien darüber sprechen – und vielleicht etwas bewegen. Im Planetencenter ist ihnen das auf jeden Fall schon einmal gelungen. Immer wieder wunderten sich dort Passanten und fragten nach. „Wir als Polizei wollen den Bürgerinnen und Bürgern auch zeigen, dass wir da sind und helfen“, sagte Kommissarin Blume. Gleichzeitig konnte sie den Grundschülern auch noch einmal das richtige Verhalten im Straßenverkehr demonstrieren.

Süße Riegel und eine Kugel Eis

Denn auf dem Weg zum Planetencenter waren etliche Straßen zu überqueren, einiges gab es zu beachten. Hocherfreut nahm Aldi-Mitarbeiter Jorge Tellez die eigenen Einkaufswagen in Empfang und bedankte sich mit einem Berg Süßigkeiten bei den fleißigen Sammlerinnen und Sammlern. Auch im Edeka-Markt war die Freude groß, als die Karawane dort ankam. „Vielen Dank“, sagte die stellvertretende Marktleiterin Sheela Connolly. Der Finderlohn fiel – auch weil Connolly just an diesem Tag Geburtstag hatte – noch einmal lecker aus. Jedes Kind bekam eine Kugel Eis von Gelato Bruno.

Leckere Belohnung: Die stellvertretende Leitung des Edeka-Marktes im Planetencenter, Sheela Conolly, spendiert jedem Kind eine Kugel Eis als Dankeschön. Quelle: Gert Deppe

„War cool“, sagte Amena, die auch einen Einkaufswagen eingesammelt hatte. Klassenkamerad Elias ergänzte: „Doof, dass die Leute die Wagen einfach so mitnehmen.“ Aber irgendwie auch klasse, dass sie nun wieder bei Aldi und Edeka stehen. Auch die anderen Märkte sollen ihre Wagen zeitnah zurückbekommen. Zwischenzeitlich wird der Einkaufswagen-Fuhrpark der Grundschule Saturnring bestimmt wieder ordentlich wachsen.

Von Gert Deppe