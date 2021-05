Auf der Horst

Eine so große Ansammlung von Menschen hat es in Garbsen schon lange nicht mehr gegeben: Am Jugendzentrum Freizeitheim im Stadtteil Auf der Horst hat sich am Mittwochvormittag eine rund 150 Meter lange Schlange gebildet – natürlich mit den mittlerweile geübten Corona-Abständen. Die Menschen waren gekommen, um sich gegen das Virus impfen zu lassen – am Ende des Tages erhielten 192 Menschen ihre erste Impfung.

Auf der Horst ist Teil des Modellprojekts

Möglich machte das ein Modellprojekt, das sich gezielt und ausschließlich an Bewohner sogenannter Brennpunktviertel richtet, in denen besonders viele Menschen auf engem Raum leben. Das führt erfahrungsgemäß zu besonders hohen Infektionszahlen. Auf der Horst war bereits die zweite Station, zum Auftakt hatten die Verantwortlichen ihr provisorisches Impfzentrum im Stadtteil Mühlenberg in Hannover aufgebaut.

Ziemlich weit vorn in der Schlange stand die 69-jährige Simsek Fethiye. Sie wartete bereits seit 8 Uhr auf ihren Piks, obwohl die Impfungen erst um 10 Uhr begannen. Und die Geduld zahlte sich aus: Mit einem Strahlen im Gesicht verließ sie das Jugendzentrum, in der Hand den gelben Impfpass mit dem begehrten Eintrag. „Ich bin herzkrank“, sagte Fethiye. „Deshalb kann ich nicht jeden Impfstoff nehmen, aber Moderna geht.“ Sie sei beruhigter jetzt, sagte sie noch und lobte die gute Organisation.

In diesem Zelt nehmen Mitarbeiter der Impfteams die Daten der Patienten auf. Quelle: Gerko Naumann

Auch Restem Ismail weiß die zu schätzen. „Das deutsche Gesundheitssystem ist sehr gut, daher mache ich mir keine Sorgen“, sagte der 40-jährige Koch in Kurzarbeit. Angst vor Nebenwirkungen habe er nicht. Seine Frau hingegen schon: Sie sei zwar Lehrerin, wolle sich wegen ihrer Schwangerschaft zurzeit aber nicht impfen lassen. Schwierig findet Ismail, dass die Menschen in anderen Stadtteilen nicht ebenfalls geimpft werden können.

Wütend und froh zugleich war eine 21-Jährige aus dem Stadtteil. „Ich bin Studentin“, sagte sie, „und werde bislang nicht beachtet.“ In diesem Fall sei ihr Wohnort von Vorteil, fügte sie an. Ihre ältere, im Einzelhandel tätige Schwester warte hingegen seit Wochen auf ihre Erstimpfung, obwohl sie laut Priorisierungsliste schon längst hätte dran sein sollen.

Die Security-Mitarbeiter der Stadt haben an diesem Vormittag einen ruhigen Job, alle Beteiligten verhalten sich diszipliniert. Quelle: Gerko Naumann

Die Organisation des Impftermins übernahmen die Region Hannover, Mitarbeiter aus dem Impfzentrum und der Stadt Garbsen. Letztere sorgte unter anderem dafür, dass die Menschen aus dem Quartier von der Möglichkeit zum Impfen erfahren haben. Impfwillige aus anderen Stadtteilen wurden nach Hause geschickt. „Wir haben Flyer in verschiedenen Sprachen drucken lassen und verteilt“, berichtete Stadtsprecherin Christina Lange. Dazu gehörten unter anderem Türkisch, Kurdisch, Russisch, Polnisch und Arabisch. Im Einsatz waren zudem mehrere Dolmetscher, die bei Bedarf bei Fragen und den Aufklärungsgesprächen mit den Ärzten in die jeweilige Muttersprache übersetzten.

„Das Angebot wird angenommen“

Fast noch wichtiger sei aber die Mundpropaganda unter den Familien – und die habe offenbar gut funktioniert, ergänzte Cordula Drautz von der Region Hannover. Die Dezernentin ist auch für das Impfzentrum auf dem Messegelände zuständig. „Die Mobilisierung ist groß. Das zeigt, dass das Angebot angenommen wird“, sagte sie.

Wegen des mangelnden Impfstoffs seien zwar nur etwa 300 Impfungen in zwei Tagen möglich. Das sei aber schon ein Fortschritt in einem Gebiet, in dem die Inzident erfahrungsgemäß immer etwas höher sei als in anderen Stadtteilen. Das sei aber keinesfalls als Vorwurf an die Bewohner gemeint, sondern auf die teils beengten Lebensverhältnisse zurückzuführen. „Die Menschen in diesen Stadtteilen sollten nicht als Treiber der Pandemie betrachtet werden, sondern als Opfer“, sagte Drautz.

Ähnlich bewertete das Garbsens Bürgermeister Christian Grahl, der sich mit vielen Menschen in der Schlange vor dem Impfzentrum unterhielt. „Manche haben Angst vor den Impffolgen, haben sie mir berichtet.“ Um so mehr sei es anzuerkennen, dass sie das Angebot trotzdem annehmen, um sich und andere zu schützen, sagte der Bürgermeister. Löblich sei zudem der friedliche und geordnete Ablauf des Impftermins – trotz des großen Andrangs.

Garbsens Bürgermeister Christian Grahl unterhält sich mit Menschen, die in der Schlange für die Impfung stehen. Quelle: Gert Deppe

Das bestätigte Dennis Kortschakowski, Kontaktbeamter der Polizei Garbsen, der sich das Treiben mit etwas Abstand ansah. „Alles ist strukturiert und friedlich abgelaufen. Für uns gab es keinen Handlungsbedarf“, fasste er die Lage zusammen. Auch ein sichtlich entspannter Security-Mitarbeiter versicherte, dass es zu keinem Zeitpunkt Ärger gab.

Bei der Inzidenz „führt“ Garbsen weiterhin

Wie wichtig der Fortschritt bei den Impfungen auch und vor allem in Garbsen ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Infektionszahlen. Demnach liegt die Stadt mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 88,3 noch immer auf dem unrühmlichen Spitzenplatz in der Region Hannover. Im Durchschnitt ist der Wert indes auf unter 50 (nämlich 42,8) gefallen – was zu weiteren Lockerungen auch in Garbsen führt.

Das Modellprojekt in Auf der Horst wird am Donnerstag ab 10 Uhr im Freizeitheim fortgesetzt. Dann könnten sich noch einmal etwa 150 Bewohner impfen lassen.

Von Gert Deppe und Gerko Naumann