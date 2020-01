Auf der Horst

In der Straße Saturnring im Garbsener Stadtteil Auf der Horst ist am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Gegen 15.40 heulten die Sirenen.

Bis zum Abend loderten Flammen aus dem oberen Stockwerk. Zudem hat sich eine dichte Rauchwolke gebildet, die über die Stadt zog. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot und einer Drehleiter vor Ort. Die Straße Saturnring ist für den Verkehr gesperrt.

Bewohnerin konnte sich retten

Ersten Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge war das Feuer im ersten Obergeschoss des Wohnhauses ausgebrochen. Die Bewohnerin war zu der Zeit nicht in ihrer Wohnung, dafür aber eine Seniorin im Erdgeschoss. Sie habe das Haus aber rechtzeitig verlassen können und sei unverletzt, so die Polizei.

Garbsens Ortsbrandmeister Thomas Cremer sagte am frühen Abend, dass noch mehrere Hunde vermisst würden. Um besser an den Brandherd heranzukommen, musste die Feuerwehr das Dach einreißen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Video: So schildert Garbsens Ortsbrandmeister Thomas Cremer das Feuer im Saturnring

Von Gerko Naumann und Linda Tonn