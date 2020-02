Heimatverein Frielingen beklagt: „Grillplatz ist nicht mehr nutzbar“

Frielingen

Die Bodenplatten haben Risse und lösen sich, der Fahrradständer ist an vielen Stellen verbogen, in der Grillstelle stecken zahlreiche Zigarettenkippen: Der Grillplatz an der B6 in der Nähe des Netto-Parkplatzes sieht nicht einladend aus. Heinz-Fred Schenk, Vorsitzender des Heimatvereins Frielingen und des Arbeitskreises Dorfentwicklung, fordert eine Renovierung der überdachten Grillstätte.

„Früher haben hier häufig Familien Kindergeburtstage gefeiert“, sagt Schenk. „Aber jetzt habe ich schon lange keine Eltern mit Kindern mehr hier gesehen.“ Auch der Heimatverein, der hier seit 20 Jahren die Grillsaison eingeleitet hat, möchte den Platz nicht mehr benutzen und hat sich für das diesjährige Fest eine andere Stelle gesucht.

Dabei eigne sich der Platz gut als Zwischenstopp bei Radtouren zum Steinhuder Meer, findet der passionierte Radfahrer Schenk.

Früher gab es vier Tische und acht Bänke

„Früher hing über dem Brunnenring ein Rost an einer Eisenkette. Darauf konnte man dann das Fleisch legen“, erzählt Schenk. „Lediglich mit den Würstchen musste man vorsichtig sein. Die fielen manchmal unten durch, weil die Abstände auf dem Rost so groß waren.“

Früher hätten vier Tische mit je zwei Bänken die Grillstelle umrahmt, erinnert sich der Rentner. Im Laufe der Jahre seien die Sitzgelegenheiten nach und nach verfallen und Opfer von Vandalismus geworden. Unbekannte hätten das Holz der Tische und Bänke auf dem Grill angezündet.

Grillordnung ist nicht mehr lesbar

Heute gibt es nur noch drei Bänke und einen Tisch. Am Dach ist – kaum lesbar – noch die alte Grillordnung zu sehen, die die Regeln des Miteinander an diesem Ort regeln soll.

Was allerdings auffällt: Müll liegt kaum herum. Die drei Mülleimer sehen frisch geleert aus und enthalten saubere Plastiktüten. Lediglich im Gebüsch liegen zwei Stücke Holz, die offenbar von einer alten Bank stammen.

Die alte Grillordnung, die am Dach hängt, ist kaum noch zu entziffern. Quelle: Gabriele Gerner

Schon seit geraumer Zeit versucht Schenk, eine Renovierung zu erreichen. Vor anderthalb Jahren sprach er das Thema an, als Bürgermeister Christian Grahl zum Bürgergespräch in Frielingen war. „Einige Monate später haben Mitarbeiter der Stadt einen Baum entfernt, der aufs Dach gewachsen war.“ Auch, dass Müll an dem Grillplatz regelmäßig entfernt wird, habe er beobachtet.

„Aber weder die Grillstelle und Sitzgarnituren noch der Fahrradständer wurde erneuert“, beklagt er. Deshalb habe er auf die Probleme erneut in der Ortsratssitzung Ende Januar hingewiesen. „Es wäre schön, wenn der Platz, der verkehrstechnisch günstig und so schön im Grünen liegt, wieder attraktiv für Anwohner und Radtouristen wird“, hofft er. „Das würde unseren Ortsteil aufwerten.“

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner