Garbsen

Rat und Verwaltung in Garbsen haben am Donnerstag in einer Sondersitzung über den drohenden Verlust von 8,5 Millionen Euro gesprochen. Diese Summe hat der Eigenbetrieb Stadtentwässerung bei der Bremer Greensill Bank angelegt, wie Anfang der Woche bekannt geworden ist. Die Bank war in die Schlagzeilen geraten, weil ihr offenbar eine Überschuldung droht und die Finanzaufsicht Strafanzeige gestellt hat. Außer Garbsen bangen noch rund 50 andere Kommunen um ihre Anlagen, die im Gegensatz zu Geld von Privatleuten nicht gesichert und deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit verloren sind.

Lesen Sie auch: Verliert Garbsen 8,5 Millionen Euro bei der Greensill Bank? Leser kritisieren Verwaltung

Vertreter der Stadt sowie des Betriebsausschusses für Stadtentwässerung und des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen trafen sich zu der Onlinesitzung, um über die Konsequenzen zu sprechen – allerdings hinter verschlossenen Türen. Das bedeutet: Weder Bürgerinnen und Bürger noch Journalistinnen und Journalisten durften dabei sein. Verwaltung und Ratsvertreter äußerten sich am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen.

„Aufklärung in sachlicher Atmosphäre“

Darin heißt es: „Die Sitzung war der erste notwendige Schritt auf dem Weg zu einer umfangreichen Informationserhebung, die weitergehen wird. Dabei gilt angesichts der großen Bedeutung des Problems das Prinzip Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, sagte Wilfried Aick (SPD), Vorsitzender des Betriebsausschusses Stadtentwässerung. Dieser Einschätzung schloss sich Gunther Koch (CDU) an, er ist Vorsitzender des Wirtschafts- und Finanzausschusses: „Es ist normal, dass mehrere wichtige Fragen nicht sofort vollumfänglich beantwortet werden können. Wichtig ist, dass wir weiterhin in sachlicher Atmosphäre an der Aufklärung arbeiten und alle noch offenen Antworten nachgeliefert werden. Mögliche Schlussfolgerungen werden veranlasst, sobald dafür alle Informationen vorliegen.“

Bund der Steuerzahler: Sicherheit statt Risiko Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Stadt Garbsen dafür, dass sie überhaupt Geld bei der Greensill Bank angelegt hat. „Wer das Geld anderer treuhänderisch verwaltet, muss Sicherheit vor Rendite walten lassen“, sagte Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Vereins für Niedersachsen und Bremen. Der Fall Garbsens sei sogar noch gravierender als der anderer betroffener Gemeinden, weil es um das Geld der Stadtentwässerung gehe. „Ich finde es merkwürdig, dass hier so eine große Summe angelegt wird, anstatt es den Gebührenzahlern durch sinkende Gebühren zurückzugeben“, so Zentgraf. Grundsätzlich sei seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017 bekannt, dass bei Privatbanken wie der Greensill Bank nur noch die Einlagen von Privatleuten abgesichert seien, ergänzte er. Die Verwaltung hätte deshalb ohne dieses Risiko bei regionalen Sparkassen oder Genossenschaftsbanken anlegen sollen – obwohl es dort weniger oder sogar Negativzinsen gegeben hätte.

Deutlicher in der Kritik gegenüber der Verwaltung werden die Vertreter der kleinen Parteien im Rat. Darius Pilarski von den Grünen fand etwa, dass „die Verwaltungsspitze zu den wichtigen Fragen der Verantwortlichkeit stumm blieb“. Er kritisierte zudem die mangelnde Transparenz wegen der nicht öffentlichen Sitzung. „Ein Wille zur Aufklärung sieht anders aus“, sagte er.

AfD: Schuld nicht nur auf die Bank schieben

Das schätzt Manfred Kammler, Fraktionsvorsitzender der AfD, ähnlich ein. Nach seinem Kenntnisstand habe die Verwaltungsspitze – also Bürgermeister Christian Grahl (CDU), Kämmerer Walter Häfele und Betriebsleiter Daniel Wolter von der Stadtentwässerung – die Verträge mit der Greensill Bank unterschrieben. „Es ist mir jetzt zu einfach, die Schuld nur auf die Bank zu schieben und zu sagen ,Wir haben alles richtig gemacht‘“, sagte Kammler. Wer so hohe Summen für die Steuerzahler verwalte, müsse auch die Fachkompetenz haben, das Risiko bei einer Anlage bei einer Privatbank einzuschätzen.

Auch für Günther Petrak von den Unabhängigen ist die Sache klar: „Verantwortlich für den Verlust des Geldes ist die Verwaltungsspitze der Stadt Garbsen, wenn die sich für eine solche Bank entscheidet.“ Der Rat müsse zwar jede noch so geringe Ausgabe – etwa für Sportvereine – bewilligen, „wo aber das vorhandene Geld geparkt wird, entscheidet die Verwaltung allein“. Es müsse nun geprüft werden, ob jemand persönlich haftbar sei und ob etwa dessen Versicherung für den Schaden aufkommt.

Bürgermeister kontaktiert andere Betroffene

Bürgermeister Grahl versprach den Ratsmitgliedern eine „vollständige, unabhängige Klärung des Sachverhalts“. Die Verwaltung werde die Politik und die Öffentlichkeit über deren Verlauf informieren. Aktuell sei die Stadt dabei, sich mit Vertretern anderer Kommunen zusammenzuschließen, die ebenfalls Geld bei der Greensill Bank angelegt haben. Zudem will die Verwaltung erörtern, wie die Chancen in einem zu erwartenden Insolvenzverfahren stehen, „zumindest Teile der getätigten Einlagen zurückzuerhalten“.

Wolter verteidigte indes die Entscheidung für die Greensill Bank. Diese habe zum Zeitpunkt der Anlage ein sogenanntes A-Minus-Rating vorgewiesen. „Ein solches Rating bei einer deutschen Bank gilt als positiv“, sagte er.

Von Gerko Naumann