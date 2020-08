Schloß Ricklingen

Die Hilfe für krebskranke Menschen stand im Mittelpunkt des Benefiz-Golfturniers zugunsten der Deutschen Krebshilfe im Golfclub Hannover auf der Anlage am Blauen See. Insgesamt 49 Golfer folgten der Einladung des Golfclubs und unterstützten die gemeinnützige Organisation mit 4400 Euro. Das Benefiz-Turnier in Garbsen war eines von bundesweit rund 100 Turnieren, die von Ende März bis August in Europas größter Benefiz-Golfturnierserie gespielt werden.

Spieler zeigen auch sportlichen Einsatz

Neben dem sozialen Engagement kam auch der sportliche Einsatz nicht zu kurz. Maika Nawa und Tim Echternach erzielten den Bruttosieg. Die ersten Plätze in den Nettoklassen sicherten sich Niklas Starcevic, Norbert Hundt und Niclas Langhans. Sie qualifizierten sich für eines von drei Regionalfinals. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger um den Einzug ins Bundesfinale. Das wird am Sonnabend, 3. Oktober, beim Golfclub Hannover in Garbsen ausgetragen.

Im vorigen Jahr spendeten die Golfer in Deutschland insgesamt 290.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe. Damit kann diese weiterhin Projekte auf den Weg bringen und finanzieren, um die Versorgung krebskranker Menschen zu verbessern. Die Arbeit der gemeinnützigen Organisation finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Die Deutsche Krebshilfe ist nach eigenen Angaben der wichtigste private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsforschung in Deutschland. Sie wurde am 25. September 1974 von Mildred Scheel, der Frau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel, gegründet.

Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zur Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs gibt es auf www.krebshilfe.de.

Von Anke Lütjens