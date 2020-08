Schloß Ricklingen

Auf der Anlage des Golfclubs Hannover am Blauen See in Garbsen geht es am Sonntag, 16. August, um den guten Zweck. Der Verein richtet ein Benefizturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe aus. Das Turnier ist eines von bundesweit insgesamt 100 Turnieren. Die Sieger können sich im Anschluss in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 3. Oktober qualifizieren. Es wird ebenfalls auf der Anlage in Garbsen ausgetragen.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr auf dem Golfplatz, Am Blauen See 120. Erwachsene Mitglieder zahlen 20 Euro, Jugendliche 5 Euro. Für Gäste kostet die Teilnahme 50 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt. Wer mitspielen will, muss sich beim Golfclub Hannover anmelden – im Internet unter www.golfclub-hannover.de oder unter Telefon (0 51 37) 7 30 68.

Von Linda Tonn