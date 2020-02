Gespendete Pfandbons bringen 800 Euro für die Bürgerstiftung

Berenbostel

Immer mehr Kunden lösen im Getränkemarkt Trinkgut in Berenbostel ihren Pfandbon nicht mehr ein, sondern werfen ihn in einen Briefkasten für die Bürgerstiftung Garbsen. Das hat Marktleiter Christoph Fitzner beobachtet. 716 Euro sind im vergangenen Jahr zusammengekommen. Fitzner hat den Betrag auf 800 Euro aufgestockt und an die Bürgerstiftung Garbsen übergeben.

„Ich finde es ist wichtig, dass ich mich als Garbsener Geschäftsmann sozial engagiere“, sagt er. Die Kunden nähmen die Aktion an – weil sie wüssten, wo das Geld ankommt. „Wir sind auf jede Art von Spenden angewiesen“, sagt Daniela Grunwald-Galler von der Bürgerstiftung. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass sich auch die Geschäftsleute vor Ort engagieren. Mit dem Geld sollen soziale Projekte unterstützt werden.

Geld für soziale Projekte

Demnächst will die Bürgerstiftung Achtklässlern der IGS Garbsen, die sich den kompletten Betrag für einen Taschenrechner nicht leisten können, einen Zuschuss geben. Seit Mitte 2016 bekommt die Bürgerstiftung Geld von gespendeten Pfandbons. Der Betrag habe sich stetig erhöht, sagt Kurt Baumert. Spenden können auch die Kunden bei der Getränkerückgabe im Edeka im Planetencenter, in den Combi-Märkten in Horst und Havelse und im Markant in Berenbostel.

Von Linda Tonn