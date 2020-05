Siegbert Hahnefeld verlässt die Stadtwerke Garbsen

Garbsen

Die Stadtwerke Garbsen haben einen neuen Geschäftsführer. Wie angekündigt übernimmt Daniel Wolter den Posten von Siegbert Hahnefeld, der mit 64 Jahren Ende Mai in den Ruhestand geht. Seit 25 Jahren, und damit seit der Gründung des Unternehmens, leitete Hahnefeld dessen Geschicke.

Netzgesellschaft Leinenetz ist gegründet

Diese Zeit könne man grob in drei Phasen unterteilen, sagte Hahnefeld bei einer Verabschiedung im coronabedingt sehr kleinen Kreis. Zunächst sei natürlich die Gründung im Jahr 1995 zu nennen. Damals galt es rund 75 Mitarbeiter zusammenzuführen, die vorher für unterschiedliche Unternehmen tätig waren. Der nächste große Umbruch war der Liberalisierung des deutschen Strommarktes im Jahr 1998. „Wir mussten Wettbewerb erst lernen“, sagte Hahnefeld. Die jüngste große Herausforderung für das Versorgungsunternehmen sei die Gründung der Netzgesellschaft Leinenetz gemeinsam mit den Stadtwerken Neustadt gewesen.

Anzeige

Da diese „geräuschlos funktioniert“ habe, so Hahnefeld, könne er ruhigen Gewissens den Staffelstab übergeben und sich seinen Hobbys widmen. „Ich werde viel wandern und Fahrrad fahren und mich weiter als Vorsitzender der Calenberger Musikschule engagieren“, kündigte der 64-Jährige an. Besonders dankbar sei er, dass es in seiner Amtszeit keine großen Störungen oder Unfälle bei den Stadtwerken in Garbsen gegeben habe.

Weitere NP+ Artikel

Gewinn steigt auf 3,3 Millionen Euro

Zuvor hatte Hahnefeld zum letzten Mal die Zahlen der Stadtwerke in der Bilanzpressekonferenz verkündet. Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr von 2,8 auf 3,3 Millionen Euro gestiegen. In diesem Jahr seien allerdings auch die Stadtwerke von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen, ergänzte Nachfolger Daniel Wolter. Zu beziffern sei der sinkende Stromverbrauch in Garbsen noch nicht. „Aber wir haben einen merklichen Rückgang zu verzeichnen, weil große Betriebe wie etwa Möbel Hesse sowie Schulen und Restaurants geschlossen waren“, sagte Wolter.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann