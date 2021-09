Havelse

Die Versöhnungsgemeinde Havelse bereitet sich auf einen besonderen Gottesdienst vor. Am Sonntag, 12. September, nehmen die Christen nach 50 Jahren Abschied von ihrem Gotteshaus. Dessen Dach war im April 2020 eingestürzt. Die Feier zur sogenannten Entwidmung mit Superintendent Karl-Ludwig Schmidt beginnt um 11 Uhr auf der Wiese vor dem Kirchengebäude an der Schulstraße 5.

„Danach werden die Osterkerze, das Kreuz aus dem Kirchsaal und Taufschale sowie Abendmahlsgeschirr in die Kirche Corpus Christi getragen und der Gottesdienst dort fortgesetzt“, kündigt Pastor Martin Miehlke an. Seit dem Einsturz haben die beiden Gemeinden in Havelse ihre ökumenische Zusammenarbeit ausgebaut. Beide sind nun am Standort im Nordenkamp zu Hause und planen gemeinsam die Zukunft. Nach dem Gottesdienst gibt es Bratwürste und Getränke – und die Möglichkeit, „Geschichten, die die Menschen mit und in dem alten Gebäude erlebt haben, miteinander zu teilen“, sagt Miehlke.

Von Gerko Naumann