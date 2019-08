Altgarbsen

Galeristin Shahin Hesse hat zwei Künstler für ihre neue Ausstellung gewonnen: Pegah Masoud und Puya Zibaee. Das Künstler-Ehepaar stellt seine Werke zum Thema „Eiserne Leichtigkeit“ in der Galerie Hesse, Fiernhagen 32, aus. Die Vernissage beginnt am Sonnabend, 10. August, um 11 Uhr. Die Schau ist dort bis Sonntag, 18. August, zu sehen.

Leichte Wolken aus Alkoholtinte

Die beiden gebürtigen Iraner haben sich im Studium an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim kennengelernt. Dort entdeckten sie ihre Liebe für Gestaltung, Farbe und Formensprache. Pegah Masoud und Puya Zibaee entwickelten ganz eigene Ansätze, in denen sie ihren persischen Hintergrund in die abstrakte Kunst einfließen lassen. Pegah Masoud kreiert mit Alkoholtinte sogenannte Fluidpaintings, die traumähnlich anmuten. Mit dieser Technik erzielt sie weich verlaufende, leicht wirkende Farbwolken. „Ich habe immer sehr abstrakt gemalt, darin gehe ich auf. Es fasziniert mich, eine Idee im Kopf zu haben – die Situation, das Gefühl und auch ein bisschen der Zufall erwecken die Idee zum Leben, wenn ich an der Leinwand arbeite“, sagt Masoud.

Ästhetisches aus Metall

Ihr Mann Puya Zibaee hingegen liebt Metall. Er schafft Objekte, die einerseits eine klare Formensprache aufweisen und andererseits mit orientalischen Akzenten spielen. „Das Material Metall spiegelt für mich Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Treue wider. Diese Eigenschaft mit Ästhetik zu kombinieren, haben mir die gesuchte Erfüllung geschenkt“, betont Zibaee. Die Künstler sind bei der Vernissage anwesend. Sie hoffen auf interessante Gespräche mit den Besuchern und beantworten Fragen zu ihren Kunstwerken. Der Eintritt ist frei.

Info: Galerie Hesse, Fiernhagen 32, 30823 Garbsen, Stadtteil Altgarbsen, Buslinie 126, Ausstieg Hansastraße. Die Galerie ist sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet sowie nach telefonischer Vereinbarung unter (0170) 6618419. Weitere Informationen finden Sie hier.

Von Anke Lütjens