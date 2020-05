Halle geschlossen: GSC-Handballerinnen trainieren jetzt auf Sand

Auf der Horst

Handball spielen auf Sand? Ja, das geht. Der Garbsener Sport Club (GSC) hat sogar einen eigenen Beachhandballplatz auf seinem Gelände am Planetenring. Den haben sechs Spielerinnen der ersten Frauenmannschaft nun für das Training fit gemacht. Dafür beseitigten sie unter anderem das Unkraut und andere Überreste des Winters, berichtet Marvin Kunze. Er ist Pressesprecher der Handballsparte des GSC, die über 21 Mannschaften verfügt.

Bälle zuwerfen ist verboten

An Training wie vor der Corona-Krise ist derzeit noch nicht zu denken, betont Kunze. „Die Sportlerinnen dürfen sich beispielsweise gegenseitig noch keine Bälle zuwerfen, weil sie diese zuvor berührt haben“. Das bedeutet: In den nächsten Wochen steht vermutlich viel Konditionstraining auf dem Programm zur Vorbereitung der Hallensaison, die im Spätsommer beginnen soll. Dabei wird vorerst nur in kleinen Gruppen und mit ausreichend Abstand geübt – immer streng nach den Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes, sagt Kunze. Das ist auf dem Gelände des GSC zum Glück möglich.

Von Gerko Naumann