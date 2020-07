Stelingen

Eigentlich waren sie schon stolz genug, dass Garbsens Bürgermeister bei ihrer Aufstiegsfeier vorbeischaute. Doch als Christian Grahl dann noch das Goldene Buch der Stadt mitgebracht hatte, konnten Spieler, Trainer und Verantwortliche des TSV Stelingen ihr Glück kaum fassen.

Drei Wochen später die Feier nachgeholt

Seit rund drei Wochen wissen die TSV-Fußballer, dass sie Meister der Bezirksliga sind und in die Landesliga aufsteigen – nachdem der Niedersächsische Fußballverband die Saison offiziell abgebrochen und die Tabellenstände in den einzelnen Spielklassen so gewertet hatte, wie sie vor Beginn der Corona-Pause erzielt wurden. Auf dem großen Parkplatz des Vereinsgeländes am Forstweg richtete der TSV, unter Einhaltung von Auflagen und Abständen, für seine erste Fußball-Herrenmannschaft eine Feier aus. Zu den geladenen Gästen zählte auch Grahl.

Anzeige

Mit einer Treckerfahrt ging es durch Stelingen und die Feldmark. Quelle: Stephan Hartung

Weitere NP+ Artikel

Der Bürgermeister ist dem TSV Stelingen als Mitglied des Fördervereins schon länger eng verbunden. Bei der Meisterfeier sprach Grahl davon, „dass dieser Aufstieg eine tolle Leistung ist und eigentlich einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt wert wäre“. Wenn er das Buch denn dabei und nicht im Auto vergessen hätte.

Es blieb nicht bei leeren Versprechungen

Grahl machte sich auf den Weg zu seinem Fahrzeug – während er viele fragende Gesichter hinterließ. Der wird doch nicht etwa wirklich …? Doch, genauso passierte es: Der Bürgermeister kehrte mit dem Buch zurück auf den Parkplatz. Und kurz danach durften sich alle am Aufstieg beteiligten Personen eintragen. Als Meister der Bezirksliga im Goldenen Buch der Stadt Garbsen stehen – das ist eine große Ehre. „Es klappt im Mannschaftssport nur, wenn alle mitziehen. Das Engagement hier in Stelingen ist enorm“, sagte Grahl und lobte dabei auch die Arbeit des Fördervereins.

Für die Fußballer um das Trainerteam Marko Orsolic und Adrian Wünschmann war es nicht der einzige Höhepunkt des Tages. Zuvor hatte es eine Treckerfahrt ausgerichtet. Vom Gelände des Reitvereins aus führte die Tour durch Stelingen sowie am Waldstadion vorbei in die Feldmark mit Sichtweite bis zum Flughafen. Das Ziel: der Parkplatz am Forstweg, wo schon einige Gäste warteten – darunter auch Christian Grahl, dessen Überraschungsgeschenk zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte.

Von Stephan Hartung