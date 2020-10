Garbsen

In Garbsen wird Kultur geboten – auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Dieses Signal soll von der Veranstaltungsreihe Kultour ausgehen. Sie ist für Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Oktober, geplant. Das Geschehen spielt sich in diesem Jahr nicht in den Stadtteilen, sondern ausschließlich unter freiem Himmel am Rathaus ab, wo die Abstandsregeln eingehalten werden können. Dort treten vor bis zu 100 Zuschauern auf zwei Bühnen Künstler aus den Bereichen Musik, Kabarett und Comedy auf.

Die Kultour ist in vier Blöcke mit je drei Acts unterteilt. Das genaue Programm finden Interessierte auf der Internetseite www.garbsen.de/kultour. Für die Veranstaltung gibt es noch Karten. Sie kosten 10 Euro pro Block und können per E-Mail an kulturweekend@garbsen.de oder telefonisch unter (05131) 707573 gebucht werden. Entgegen erster Ankündigungen wird es zudem auch eine Abendkasse geben.

