Ihren Beruf hat Janine Schimmel-Lerch von der Pike auf gelernt. Bereits mit 16 Jahren begann die Havelserin eine Ausbildung zur Friseurin. Stück für Stück arbeitete sich die heute 33-Jährige in den folgenden Jahren als Angestellte hoch. Zunächst übernahm sie die Leitung verschiedener Salons, 2014 wagte sie dann den großen Schritt in die Selbstständigkeit. Sie übernahm das Geschäft Hairdesign in Seelze-Letter, seitdem ging es mit den Zahlen stetig bergauf. „Der Umsatz hat sich in sieben Jahren verdreifacht“, sagt Schimmel-Lerch. Und dennoch steht die Unternehmerin und Mutter zweier Kinder im Alter von ein und fünf Jahren nach dem zweiten Corona-Lockdown unverschuldet vor den Trümmern ihrer beruflichen Existenz.

„Die Politik hat mit ihren Corona-Maßnahmen aus einem völlig gesunden Unternehmen ein krankes Unternehmen gemacht“, sagt sie. Natürlich verstehe auch sie, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie notwendig seien. Aber: „Viele Friseure fühlen sich ungerecht behandelt und im Stich gelassen“, sagt Schimmel-Lerch, die online mit Tausenden Kollegen vernetzt ist, die mit ähnlichen Probleme zu kämpfen haben.

Friseurin Janine Schimmel-Lerch lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Havelse. Quelle: Gerko Naumann

Die werden auch nur teilweise dadurch gelöst, dass Friseure – anders als etwa Gastronomen – am 1. März wieder öffnen dürfen. „Natürlich sind wir erleichtert und wollen auch nicht undankbar erscheinen“, sagt die Havelserin. In den fast zwei Monaten seit der Schließung der Friseursalons am 16. Dezember hätten sich durch die fehlenden Einnahmen jedoch finanzielle Löcher gebildet, die die Unternehmer noch Monate begleiten würden. „Vielleicht sogar Jahre“, befürchtet Schimmel-Lerch.

Noch sind keine staatlichen Hilfen geflossen

Das liege vor allem daran, dass noch keinerlei staatliche Hilfen für die Ausfälle geflossen sind. „Die Formulare dafür sind überhaupt erst seit Mittwoch dieser Woche verfügbar“, berichtet die 33-Jährige. Zudem seien die Zahlungen viel zu gering, weil Friseure lediglich ihre Fixkosten, also zum Beispiel die Miete, ersetzt bekommen – und das auch nur zu 90 Prozent. „Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, findet Schimmel-Lerch. Gastronomen, die ihre Läden im zweiten Lockdown schon Anfang November schließen mussten, erhalten hingegen 75 Prozent ihrer Umsätze aus dem Vorjahreszeitraum.

Pro Monat fehlten allein in ihrem Betrieb so mindestens 15.000 Euro, sagt die Havelserin. Das hat jetzt schon Konsequenzen. „Ich musste mich von zwei Mitarbeiterinnen trennen, darunter eine Auszubildende“, sagt Schimmel-Lerch traurig. Ihr eigenes Gehalt, den sogenannten Unternehmerlohn, hat sich die 33-Jährige seit Monaten nicht ausbezahlt, um die laufenden Kosten decken zu können.

Sohn bekommt die Sorgen der Mutter mit

Die völlig unverschuldeten finanziellen Probleme könne ihre Familie derzeit nur überstehen, weil ihr Mann einen krisensicheren Job als Soldat bei der Bundeswehr hat, berichtet die Friseurin. „Trotzdem habe ich momentan fast nur schlaflose Nächte“, sagt sie. Vor allem ihr älterer Sohn bekomme schon mit, dass sie in den vergangenen Wochen oft niedergeschlagen war. „Außerdem fragt er jede Woche wieder, ob er zu seinen Freunden in den Kindergarten darf. Und ich muss immer wieder Nein sagen“, berichtet Schimmel-Lerch.

So sieht der Salon von Janine Schimmel-Lerch in Letter aus. Quelle: privat

Insofern ist es für die Garbsenerin und ihre Kollegen zumindest der lang erwartete Hoffnungsschimmer, dass sie ab März wieder arbeiten dürfen. „In den ersten Wochen wird der Andrang unserer Kunden sicher groß sein“, sagt sie. Bis dahin seien noch einige wichtige Detailfragen zu klären – etwa wie viele Kunden und Mitarbeiter sich gleichzeitig in dem Salon aufhalten dürfen. Das sei Aufgabe der Politik. Und an die hat Schimmel-Lerch darüber hinaus eine klare Forderung, die sie mit vielen Kollegen teilt: „Wir Friseure müssen auch für unseren Verdienstausfall entschädigt werden, sonst werden viele Betriebe die Krise nicht überstehen.“

Über einen möglichen weiteren Lockdown will die 33-Jährige noch gar nicht nachdenken. Jetzt blickt sie erst mal nach vorn. „Wenn ich den Laden verlieren würde, wäre mein Herz zerschmettert.“

Von Gerko Naumann