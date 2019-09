Frielingen feiert Erntefest und Könige

Frielingen

Frielingen feiert gerne doppelt: Nach dem Schützenfest am ersten Maiwochenende folgt nun am letzten Septemberwochenende das dreitägige Erntefest – organisiert vom Schützenverein. Dabei wird erst beim Ausmarsch am Sonnabend das Geheimnis gelüftet, wer die neue Damenkönigin ist. Zum Auftakt am Freitag war das Festzelt bei „Tomorrow Dorf“, einer Zeltdisko mit 480 Besuchern, sehr gut gefüllt. Zwei Diskjockeys heizten dem Partyvolk mit Hits unterschiedlicher Musikrichtungen ein. „Es war wie immer schön“, sagten die jungen Schützen beim Marsch durch das Dorf.

Erntewagen ist zum Thema Bienen geschmückt

„Wir müssen den jungen Leuten etwas bieten“, sagt Schützenchefin Heike Beermann. Am Sonnabend Mittag trafen sich die Schützen erneut im Festzelt. Beermann begrüßte zunächst das Fanfarenkorps Hannover, das den Umzug musikalisch begleitete. Unter den Klängen von „Obladi Oblada“ setzte sich der Zug vom Festplatz am Farlingsweg in Bewegung. Erster Halt war auf dem Hof der Familie Öhlschläger, wo traditionell der Erntewagen abgeholt wird. Dieser war in diesem Jahr zum Thema Bienen geschmückt.

„Ohne Blumen auf der Wiese geht’s der Biene richtig miese“, stand auf einem Plakat. Außerdem war der Wagen mit Bienenkörben, Blumen und Bienen geschmückt. „ Heike Schmidt hat mehr als 60 Bienen aus Korken gebastelt“, sagt Beermann. Auf einer Bank nahmen Annika Öhlschläger als Biene verkleidet und Vanessa Scholz als Imker Platz. Die Erntekrone, die bei Familie Beermann gebunden worden war, zierte ebenfalls den Erntewagen.

Schützen gedenken am Ehrenmahl

Die Frielinger Schützen halten ebenfalls die Tradition aufrecht, am Ehrenmahl der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege zu gedenken. „Viele Länder haben daraus nichts gelernt, es gibt immer noch zu viele Kriegsschauplätze. Viele Menschen müssen fliehen, statt friedlich in ihrer Heimat zu leben“, betonte Beermann. Dann führte der Ausmarsch zum Haus der neuen Damenkönigin. War Anne Beermann im vorigen Jahr noch zweite Dame, hat sie in diesem Jahr die Nase vorn. Die neue Damenkönigin ist erst 2016 wieder in den Verein eingetreten und ist wieder sehr aktive Sportschützin.

Sechste Damenkette für Birgit Öhlschläger

Den Titel der Ersten Dame errang Astrid Scholz, die schon oft versucht hat, sich die Damenkette zu sichern. Zweite Dame ist Nicole Lorenz, die erst 2018 in den Verein eingetreten und auf Anhieb Schützenkönigin geworden ist. Birgit Öhlschläger hat die Damenkette bereits sechsmal errungen, sie ist Dritte Dame. „Wir vergeben die Damenkette bereits seit 30 Jahren, aber erst das zweite Mal beim Erntefest“, sagt Schützenchefin Beermann. Alle fünf Jahre küren die Frielinger Schützen den König der Könige: Ernst Schaller sicherte sich den Titel 2019.

Am Abend sorgt DJ Volker für Stimmung im Festzelt. Für Sonntag steht der Ausmarsch mit befreundeten Schützenvereinen, Kapellen und den Frielinger Vereinen im Programm. Antreten ist um 14 Uhr.

Von Anke Lütjens