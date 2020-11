Frielingen

Die Tische sind gedeckt im Frühstücksraum des Hotels Bullerdieck in Frielingen. Doch von Gästen ist nichts zu sehen. Es ist still, nur aus der Küche dringt ab und an das Klappern des Bestecks herüber. „Momentan fühle ich mich hier manchmal wie in einem Geisterschloss. Es ist beängstigend und trostlos, wenn man weiß, was hier sonst los ist“, sagt Mirja Bullerdieck. Die Inhaberin des Hauses mit 60 zum Teil frisch renovierten Zimmern und ihre Familie gehören zu den stark Betroffenen des aktuellen Teil-Lockdowns. Sie macht sich Sorgen um die Zukunft ihres Betriebs – und um die der gesamten Branche.

Großteil der Branche hält sich an die Regeln

Die habe sich zum überwiegenden Teil vor den neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sehr um die Einhaltung der geltenden Regeln bemüht, versichert Bullerdieck, die auch im Vorstand des Kreisverbands Region Hannover des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) aktiv ist. „Leider gibt es einige schwarze Schafe, die sich nicht an die Regeln halten und damit alle hineinziehen“, sagt sie und spielt damit auf Gaststätten an, die trotz der Verbote große Feiern ohne Abstand unter den Gästen ausgerichtet haben.

Leider leer: Der Frühstücksraum ist normalerweise ein beliebter Treffpunkt für die Hotelgäste. Quelle: Gerko Naumann

Gerade diese Feiern sind auch bei Familie Bullerdieck ein wichtiges Standbein. Sie fallen derzeit ebenso weg wie der Restaurantbetrieb und touristische Übernachtungen. Zugelassen sind nur noch die Ausgabe von Essen außer Haus und die Beherbergung von Gästen, die auf Geschäftsreise sind. „Die dürfen wir auch noch mit Essen versorgen“, sagt Bullerdieck. Kostendeckend ist das nicht, die Auslastung beträgt gerade mal 5 bis 10 Prozent dessen, was sonst für diese Jahreszeit üblich wäre. „Es wäre derzeit eigentlich wirtschaftlich am sinnvollsten, wenn wir komplett schließen würden“, sagt Bullerdieck.

Genau das will sie aber nicht tun – wegen der Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber. Die meisten der 35 Festangestellten sind ohnehin wieder in Kurzarbeit, wie schon im Frühjahr. Nur die Rezeption ist noch durchgehend besetzt. Die Mitarbeiter nehmen Buchungen entgegen, momentan aber vor allem aber Stornierungen – auch schon für den nächsten Sommer, wie Bullerdieck berichtet.

Anders verhält es sich bei den zwölf Auszubildenden, die Köche und Hotelfachleute werden wollen. Für sie gibt es keine Kurzarbeit. Einen Teil der jungen Leute hat Bullerdiek sogar erst in diesem Sommer eingestellt – trotz der Unsicherheiten in der Pandemie. Und das hat einen Grund: „Sie würden uns sonst später fehlen, wenn der Betrieb irgendwann hoffentlich wieder richtig losgeht“, sagt Bullerdiek. Der Fachkräftemangel sei in ihrer Brache groß wie in wenigen anderen, deshalb könne und wolle sie keinesfalls auf den Nachwuchs verzichten.

Das Hotel Bullerdieck in Frielingen ist wegen des Teil-Lockdowns derzeit nur für Geschäftsreisende geöffnet. Quelle: Gerko Naumann

Bislang musste die Hotelchefin also zumindest keine Angestellten entlassen. Ob das auch 2021 so bleibt, hänge entscheidend davon ab, ob und in welcher Höhe dem Betrieb staatliche Hilfen zustünden, sagt Bullerdieck. „Mein Arbeitstag dreht sich im Moment fast nur um das Ausfüllen von Formularen“, berichtet sie. Ihre klare Forderung in Richtung der Politik lautet deshalb auch, Planungssicherheit für ihre Branche zu schaffen. „Wir brauchen eine Perspektive, wie es weitergeht.“

Was wird aus Weihnachten ?

Auf dem Weg dahin hilft der Familie zumindest die Solidarität im Ort. Viele Frielinger nutzten den Außer-Haus-Service, einige machen in den sozialen Medien sogar Werbung dafür, berichtet die Inhaberin. Andere bezahlen schon für ihre Teilnahme am Weihnachtsbüfett, obwohl noch gar nicht klar ist, ob es überhaupt wie geplant ausgerichtet werden kann. „Vor dem Lockdown waren alle Plätze ausgebucht“, sagt Bullerdieck. Wie schon zu Ostern greift im Fall einer Absage eben Plan B. „Dann servieren wir die Gans halt zum Mitnehmen.“

Von Gerko Naumann