Berenbostel

„Klatschen allein als Dank für Pflegekräfte genügt nicht“, davon sind der neue Vorsitzende des Freundeskreis Garbsen, Roland Scharf, und sein Stellvertreter Robert Andreas Hesse überzeugt. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern sowie andere Helfer haben zu Beginn der Corona-Pandemie viel Beifall erhalten“, sagte Scharf. „Doch der Freundeskreis Garbsen möchte darüber hinaus ein klares Zeichen setzen für die Bedeutung und Wertschätzung der Pflegenden.“

Dafür haben Scharf und Hesse am Montag eine Spende in Höhe von 2500 Euro an Cornelia Manns und Annika Morchner von der Förderstiftung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) überreicht. Der Freundeskreis Garbsen hatte zuvor seine Mitglieder zu einer Spendenaktion zugunsten der Stiftung aufgerufen.

„Gerade am Anfang der Corona-Zeit war die Anspannung des Klinikpersonals greifbar, der Fokus fiel auf die Pflegekräfte“, berichtete Cornelia Manns. „Diese Anerkennung ist aber längst verpufft.“ Sie ist Ehefrau von Michael P. Manns, Präsident der MHH. Der renommierte Wissenschaftler in den Gebieten der Leber-, Magen- und Darmforschung gilt als weltweit führender Hepatitis-Forscher und ist 2016 mit dem Ehrenring des Freundeskreises Garbsen geehrt worden.

Spende soll für Workshops zur Entspannung verwendet werden

„Bundesweit fehlen aktuell rund 200.00 Pflegekräfte“, so Cornelia Manns. Um den Krankenhausalltag an der MHH aufrechtzuerhalten, müssten sogar Leihkräfte akquiriert werden. „Dabei ist doch Pflege Beziehungsarbeit“, sagte sie. „Und Kontinuität eine wichtige Basis.“ Laut einer Studie blieben Pflegekräfte nur noch durchschnittlich achteinhalb Jahre in ihrem Beruf.

Schlüssel dazu seien neben mehr Anerkennung mehr Angebote für Weiterbildung und auch für mehr Entlastung. „Dafür soll die Freundeskreis-Spende einen Beitrag leisten“, sagte Morchner von der Förderstiftung. Angedacht seien etwa Seminare zum Auftanken für die Pflegekräfte. „Aber auch einfache Dinge, wie eine Sprossenwand, an der die Pflegenden viele Möglichkeiten für Training und Entspannung haben.“

„Garbsen und Campus sollen weiter zusammenwachsen“

Für Scharf war die Spendenübergabe einer seiner ersten Amtshandlungen. Der 65-Jährige ist bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Freundeskreises zum Vorsitzenden gewählt worden. Scharf leitet das Institut für Kraftwerkstechnik und Wärmeübertragung am Campus Maschinenbau Garbsen. Er folgt auf Stefan Birkner, der neuer stellvertretender Vorsitzender ist, neben Unternehmer Robert Andreas Hesse. Jörg Gusmag wurde als Schatzmeister, Torsten Heiner als Schriftführer gewählt. Beisitzer sind Manuel Kressler, Steffen Müller, Achim Rompa, Harry Thiele und Holger Bahl.

Auch 2021 werde der Freundeskreis wegen der Corona-Pandemie keinen Ehrenring verleihen, berichtete Scharf. In Kürze wieder aufgenommen werden solle aber die Reihe der Stadtgespräche. Auch die Verleihung des nächsten Schülerpreises für gesellschaftliches Engagement sei möglichst in Präsenz geplant. Und ein weiterer Schwerpunkt der Vereinsarbeit solle künftig sein, wie Garbsen und der Campus weiter zusammenwachsen können, sagte Scharf.

Von Jutta Grätz