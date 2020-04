Garbsen

Mit dem Projekt Glücksbotschaften will die Freiwilligenagentur der Stadt Garbsen älteren Menschen, die in Seniorenheimen leben und derzeit keinen Besuch bekommen können, eine Freude machen. Vor allem Kinder sind angesprochen, mitzumachen. „Wir wollen den älteren Menschen zeigen, dass an sie gedacht wird, und ihnen eine Freude machen“, sagt Leiterin Sabrina Jankowski.

Die Glücksbotschaften können Briefe sein. Aber auch gemalte Bilder und andere Ideen, sind gefragt. Wer mitmachen will, schickt seine Beiträge entweder per Post an die Adresse Stadt Garbsen, Freiwilligenagentur, Stichwort: Glücksbotschaften, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen oder wirft sie in den Briefkasten des Rathauses.

Das Team der Freiwilligenagentur sammelt sie und verteilt sie anschließend an die Seniorenheime in Garbsen. „Somit schicken alle Jungen und Mädchen Glück und Freude mit ihrer Post und zaubern vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht“, sagt Jankowski.

Von Linda Tonn