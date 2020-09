Garbsen

Volker Clemens ist erfahrener Feuerwehrmann. 30 Jahre lang war er bereits für die Feuerwehr in seiner Heimatstadt Trier tätig, bevor er 2017 nach Garbsen gezogen ist. Seitdem engagiert sich der Hausmeister des Johannes-Kepler-Gymnasiums auch hier ehrenamtlich. Weil er im Stadtteil Auf der Horst wohnt, ist er Mitglied der Ortsfeuerwehr Garbsen. Die ist für die Stadtteile Garbsen-Mitte, Havelse, Altgarbsen und eben Auf der Horst zuständig – und hat die höchsten Einsatzzahlen aller Abteilungen in der Stadt vorzuweisen.

Lesen Sie auch: Feuerwehren in Garbsen dürfen nach Corona-Pause wieder üben

Anzeige

Bei diesen Einsätzen ist Clemens selbst besonders oft dabei. Das erklärt sich schon dadurch, dass er im Gegensatz zu anderen seiner Kameraden in Garbsen arbeitet und bei einem Alarm auch tagsüber verfügbar ist. „Ich führe genau Buch. 2019 habe ich an 120 Einsätzen und 25 Übungen teilgenommen“, sagt er. Das macht der Hausmeister gern, obwohl er für die zusätzliche gemeinnützige Tätigkeit keine Bezahlung bekommt. Aber in einem Punkt ist er unzufrieden. Es geht um die An- und Abfahrten zur Wache in Havelse in seinem privaten Auto – hin und zurück sind es in seinem Fall ziemlich genau drei Kilometer.

Aus dem benachbarten Auf der Horst fährt Volker Clemens mit dem privaten Auto zur Feuerwache in Havelse. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Diese Kosten dafür würde Clemens gern von der Stadt Garbsen erstattet haben. Deshalb hat er für 2019 – es ging um exakt 130 Euro und 50 Cent – einen entsprechenden Antrag gestellt. „Ich habe dann einen gelben Brief erhalten, in dem die Stadt mir mitgeteilt hat, dass der Antrag abgelehnt worden ist“, berichtet Clemens. Die Begründung der Verwaltung lautete: Nach der Entschädigungssatzung in Garbsen haben die Ehrenamtlichen erst ab 15 Kilometern Anspruch auf eine solche Zahlung.

„Ich will keine Extrawurst“

Daraufhin hat sich Clemens die Satzung genauer angesehen. Er kommt zu dem Schluss: „Rechtlich ist hier alles sauber gelaufen. Aber es geht mir auch um das Moralische.“ Was der Feuerwehrmann damit meint: Er opfert seine Freizeit für die Sicherheit anderer – und würde deshalb gern wenigstens seine Unkosten gedeckt bekommen. „Mir geht es nicht um eine Bereicherung, und ich will auch keine Extrawurst“, betont Clemens. Er setze sich dafür ein, dass alle seine rund 500 Kameraden in Garbsen Anspruch auf das Kilometergeld haben.

Schließlich seien sie und ihre Familien es, die nachts regelmäßig aus dem Schlaf gerissen würden, wenn der Alarm geht. Dementsprechend plant Clemens das Geld auch auszugeben: „Mit dem Geld könnte ich mit meiner Familie in den Zoo gehen. Immerhin muss sie bei Einsätzen regelmäßig zurückstehen.“

Volker Clemens ist als Ehrenamtlicher bei mehr als 100 Einsätzen der Feuerwehr Garbsen pro Jahr dabei. So auch bei dem Dachstuhlbrand in Altgarbsen am Sonnabend. Quelle: Frank Tunnat

Um seine Forderung umzusetzen, hat sich Clemens an die Fraktionen in Garbsen gewandt. „Ich will von den Politikern wissen, ob sie die geltende Regelung noch zeitgemäß finden“, sagt Clemens. Er habe mit mehreren Kameraden gesprochen, die seine Ansicht teilen. „Etwas mehr Wertschätzung sorgt auch für mehr Motivation“, sagt Clemens.

Petrak verspricht faire Entscheidung

Günther Petrak von der Fraktion der Unabhängigen hat Clemens’ Vorschlag aufgegriffen und im zuständigen Feuerschutzausschuss vorgestellt. Bei ihm stößt der Feuerwehrmann auf Verständnis. „Der Einsatz der Ehrenamtlichen muss honoriert werden. Sie sollten dafür nicht auch noch etwas bezahlen müssen“, sagt Petrak. Der erfahrene Politiker schätzt die Kosten, die der Stadt zusätzlich jährlich entstehen könnten, auf etwa 20.000 bis 30.000 Euro. Wie viel es genau ist und ob ein Kilometergeld für die Ehrenamtlichen sinnvoll wäre, soll die Verwaltung nun prüfen. „Wir werden zu einer fairen Entscheidung kommen“, verspricht Petrak – der betont, dass Ratsmitglieder, die ebenfalls ehrenamtlich tätig sind, Kilometergeld abrechnen können.

Ein Kilometergeld an die Feuerwehrleute zu zahlen ist „nach der derzeitigen Rechtslage nicht umsetzbar“, bestätigt Garbsens Stadtsprecher Benjamin Irvin. Die Verwaltung wolle das Ehrenamt aber weiter stärken und attraktiver machen. Denkbar sei zum Beispiel ein ermäßigter Eintritt in städtischen Einrichtungen wie Schwimmbädern und Sporteinrichtungen. Auch die Möglichkeit eines finanziellen Anreizes für die Ehrenamtlichen werde in Abstimmung mit der Führung der Garbsener Feuerwehren geprüft, kündigt Irvin an.

Als Ortsbrandmeister der Feuerwehr Garbsen ist Thomas Cremer so etwas wie Clemens’ Vorgesetzter. Zu dessen Vorschlag und der anstehenden politischen Diskussion will er sich noch nicht äußern. Cremer betont allerdings, dass die Stadt Garbsen den Ehrenamtlichen bereits sogenannte Kameradschaftszuschüsse bezahlt. Allein für die Ortsfeuerwehr Garbsen sei das eine vierstellige Summe pro Jahr.

Zuschüsse tragen zur Kameradschaft bei

„Davon bezahlen wir zum Beispiel die Getränke, die wir bei den Übungen und Einsätzen bereitstellen“, berichtet Cremer. Außerdem werden von dem Geld Feiern und Ausflüge bezahlt – die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie allerdings ausfallen. Diese Zahlungen seien aus seiner Sicht wichtig, weil sie zur Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten beitragen.

Von Gerko Naumann