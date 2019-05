Berenbostel

Zum Glück war es diesmal nur eine Übung – aber das wussten die Mitglieder der Ortsfeuerwehren aus Berenbostel, Stelingen und Heitlingen, als am Sonnabend die Sirenen aufheulten. Das Szenario war realistisch: An der Baustelle am Badepark in Berenbostel stieg Rauch auf, Rasen und Efeu begannen zu brennen. In kürzester Zeit brannte eine rund 4000 Quadratmeter große Fläche im und um den Badepark. Der Grund: eine achtlos weggeworfene Zigarette. „Rund 50 Kameraden begannen, das Feuer zu bekämpfen“, berichtete Berenbostels Ortsbrandmeister Ingo Reckziegel.

Der Brand hat sich auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmeter ausgebreitet. Quelle: Feuerwehr

Funkenflug, angefacht von leichtem Wind, erschwerte die Löscharbeiten, so dass es auch an einer anderen Stelle zu brennen begann. Mit einer sogenannten Riegelstellung gelang es den Feuerwehren, das Übergreifen des Flächenbrands auf die Rudolf-Harbig-Halle und das Vereinsheim der DLRG zu verhindern. Nach 30 Minuten war das Feuer gelöscht. „Kleine Ursachen, wie eine weggeworfene Zigarette, können eine große Wirkung haben“, betonte Reckziegel. Die Feuerwehrleute hatten sich vorher theoretisch auf den Einsatz vorbereitet und den Ablauf genau geplant.

Die Ortsfeuerwehren aus Berenbostel, Stelingen und Heitlingen löschen den Feuersaum und arbeiten sich langsam vor. Quelle: Feuerwehr

