Altgarbsen

Die Stadtfeuerwehr Garbsen hat am Sonnabend in Altgarbsen trainiert. Im Übungsszenario brennt es (tatsächlich) im Keller, das Haus ist vollkommen verqualmt. Drei Menschen werden vermisst. Objekt ist ein leeres Haus an der Straße Im Kleegrund in Altgarbsen. Besondere Erschwernis: Alle Einsatzkräfte kommen aus Schloß Ricklingen, Horst und Meyenfeld – keiner kennt sich mit den Örtlichkeiten aus.

„Wer ist hier Einsatzleiter?“

„Wer ist hier Einsatzleiter?“, ruft Sascha Mauruschat. Er ist der erste im Kleegrund, kommt aus Meyenfeld, ist Gruppenführer. Regel in Garbsen: Der erste Gruppenführer am Einsatzort ist Einsatzleiter. „Du“, rufen die Beobachter, die in den nächsten 90 Minuten alles genau dokumentieren. Mauruschat überlegt nicht lange, übernimmt die Verantwortung und führt.

Tim Schneider ist Beobachter und macht sich für seine Aufgabe im Haus bereit. Quelle: Markus Holz

Versicherung für den Notfall: In diesem Sack steckt eine Atemschutzausrüstung, falls einem Feuerwehrmann oder einer -frau die Luft wegbleibt. Quelle: Markus Holz

Ein Fahrzeug nach dem anderen rollt in den Kleegrund. Mauruschat erkundet das Grundstück. Die ersten Atemschutzträger machen sich bereit. Währenddessen suchen zwei Feuerwehrleute den nächsten Hydranten, laufen erst in die falsche, dann in die richtige Richtung, reißen den Deckel auf, setzen das Standrohr und schrauben das Ventil auf. Hätten sie Pech gehabt, dann stünde auf dem Hydranten ein geparkter Wagen. Sie haben Glück. „Anlieger achten nicht mehr auf die Kennzeichnung der Hydranten, das kommt öfter vor“, sagt Übungsleiter Tobias Wilhelm.

Erster Einsatz für zwei Neulinge

Leitern werden gesteckt, die Haustür wird aufgebrochen. Dennis Brinkmann und Sven Korzetz aus Schloß Ricklingen gehen als erste in den Qualm. Sie sehen nichts. Irgendwo im Haus hören sie eine Explosion. Adrenalin. Mit Händen und Füßen tasten sie sich an den Wänden entlang. Erst durchs Erdgeschoss, dann in den Keller, wo der Qualm immer dichter wird. Beide haben das noch nie gemacht. Die Übungspuppe im Wohnzimmer übersehen sie, aber die Puppe im Keller finden sie. Im Nebenraum brennt es, der Keller ist heiß.

Die Übungspuppen werden später im dichten Rauch aus den Bengalo ähnlichen Rauchpatronen nicht mehr zu sehen sein. Quelle: Markus Holz

Die erste Puppe ist geborgen. Quelle: Markus Holz

„Das war gut für uns“

Aber ihr Schlauch ist zu kurz, alles Ziehen und Bescheidsagen hilft nicht. Ihre Atemluft wird knapp. Erst der Mensch, dann das Feuer, das ist die Regel. Sie zerren die schwere Puppe aus dem Keller ins Freie. Ums Feuer müssen sich jetzt andere kümmern. Brinkmann und Korzetz sind für heute fertig. „Das ist Stress, und es war gut für uns, das mal richtig üben zu können“, sagt Brinkmann. Als er in Schloß Ricklingen abgerückt ist, hatte er ein ganz anderes Szenario im Kopf: Die Ortsfeuerwehr Garbsen ist mit mindestens 50 Leuten schon vor Ort, er gehört zur Reserve. So ist das in der Regel.

Der Einsatz wird mit einer Drohne überwacht. Quelle: Markus Holz

Das Übungshaus wird später abgerissen

Übungsleiter ist Tobias Wilhelm aus Schloß Ricklingen. Das Haus gehört seinem Bekannten, es wird irgendwann abgerissen. Wilhelm hat sich das Szenario ausgedacht, hat die Feuertonnen, die Nebelmaschine und die Bengalos platzieren lassen. Auf jeder Etage, vor und hinter dem Haus verstecken sich Beobachter. Das ist keine Prüfung, aber es wird hinterher Kritik geben. „Wir wollen lernen, darum machen wir das heute“, sagt Wilhelm. Ja, alle Vermissten sind gefunden worden und am Ende ist das Feuer auch aus. Aber ob Einsatzleiter Sascha Mauruschat alle Ressourcen richtig eingeteilt und die beste Taktik gewählt hat, wird er in der Besprechung erfahren.

Von Markus Holz