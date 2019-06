Auf der Horst

Eine völlig betrunkene Frau hat am Sonnabend einen Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Garbsen ausgelöst. Die 38-Jährige wollte sich gegen 14 Uhr eine Pizza im Ofen ihrer Wohnung an der Straße Bärenhof zubereiten, teilt die Polizei mit. Kurz darauf schlief sie tief ein – was offenbar daran lag, dass sie rund vier Promille Alkohol im Blut hatte. Dadurch hörte sie auch den Rauchmelder nicht, der lautstark Alarm schlug. Nachbarn riefen deshalb die Rettungskräfte.

Feuerwehr öffnet Tür gewaltsam

„Das Geräusch des Rauchmelders war bis auf die Straße zu hören, davon ließ sich die Frau aber nicht stören“, sagte ein Beamter der Polizei in Garbsen. Auch durch lautes Klopfen und ständiges Klingeln wachte sie nicht auf. Deshalb mussten Helfer der Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. Die Wohnung war nicht nur verqualmt, sondern auch stark verdreckt, heißt es von der Polizei.

Polizei schaltet Tierärzte ein

Dort fanden die Einsatzkräfte einen Hund, der offenbar ebenfalls völlig verwahrlost war. Der Yorkshire Terrier wurde ins Tierheim in Langenhagen gebracht. Die Polizei schaltete das Veterinäramt der Region Hannover ein. Das muss darüber entscheiden, ob der Frau das Halten von Tieren in Zukunft verboten wird. Die Frau selbst wurde aufgrund ihrer starken Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht.

Von Gerko Naumann