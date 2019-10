Garbsen-Mitte

Unter dem Dach eines Hauses am Saphirring in Garbsen-Mitte ist am Dienstagmittag Feuer ausgebrochen. Der Schaden ist überschaubar. Verletzt wurde niemand. „Zwei Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma, 23 und 35 Jahre alt, haben das Feuer fahrlässig verursacht“, schreibt die Polizei nach ihren ersten Ermittlungen....