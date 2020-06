Berenbostel

An der Straße Rote Reihe in Berenbostel ist am Donnerstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Kurz nach 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr Berenbostel von mehreren Zeugen alarmiert. Zunächst befürchteten die Rettungskräfte, dass die Flammen auch angrenzende Gebäude nahe der B6 beschädigen könnten. Deshalb wurden zusätzliche Ehrenamtliche der Feuerwehren aus Stelingen und Heitlingen sowie der Einsatzleitwagen der Stadtfeuerwehr Garbsen angefordert.

Als die Helfer aus Berenbostel eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen. Die Feuerwehrleute setzten zunächst Wasser und anschließend Schaum ein. So gelang es ihnen, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen, teilt Feuerwehrsprecher Stefan Müller mit. Der Einsatz war gegen 8 Uhr beendet. Experten der Polizei Hannover wollen nun die Brandursache klären. Die Höhe des Schadens wird auf 700 Euro geschätzt.

Von Gerko Naumann