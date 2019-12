Brandschutzmängel: Feuerwehr muss immer häufiger Schulen absichern

Eine besondere Ehre wurde in der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Berenbostel dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Thorsten Wagner zuteil, der 18 Jahre Ortsbrandmeister in Berenbostel war. Bürgermeister Christian Grahl ernannte ihn zum Ehrenortsbrandmeister. Der sichtlich gerührte Wagner sagte: „Ich habe mit Ingo Reckziegel einen guten Nachfolger bekommen. Ihr habt die Weichen für die Zukunft gestellt, neue Aufgaben kommen auf Euch zu.“ Seit 50 Jahren gehören Berndfried Scharnhorst und Bernhard Hauke der Ortsfeuerwehr an, Holger Schulze ist seit 40 Jahren dabei. Ortsbrandmeister Ingo Reckziegel gehört der Feuerwehr seit 25 Jahren an.