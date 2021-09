Berenbostel

Die Big Band Berenbostel hat wieder richtig Hunger auf guten Jazz, Publikum und Auftritte. Bandleader Felix Maier hat für die Big-Band-Reihe „Doppelkonzert“ einen Leckerbissen an Land gezogen: Am Donnerstag, 30. September, gastiert die Profi-Band „Fette Hupe“ in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Das Gemeinschaftskonzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gibt noch Karten.

Fette Hupe lässt die Säle beben

Wo die „Hupe“ auftritt, bebt der Saal. Der Namenszusatz „fett“ im Sinne von stark und heftig ist nicht unbegründet. Die Formation ist das Aushängeschild der Hannoverschen Jazzszene. Sie steht für die Verbindung von Tradition und Moderne im Big-Band-Jazz. Mit ihrem Programm „Open Society“ bearbeitet sie Themen, die über die reine Musik hinausgehen.

Das Huckepack-Konzert mit der Big Band Berenbostel ist erst das zweite Indoor-Konzert der „Fetten Hupe“ nach der Zwangspause im Lockdown. Das Publikum kann sich auf Ausnahmekünstler im Dialog mit den Garbsener Nachwuchsmusikern freuen. Das ambitionierte Jugendensemble begegnet den Profis in einer offenen Probe mit Workshopcharakter und gestaltet am Abend die erste Konzerthälfte.

Der Bandleader feiert Geburtstag

Die lange Zwangspause im Lockdown nutzte die Big Band für Onlineproben und war dann mit einer Punktlandung bereit für einen Konzert-Marathon mit bisher zwölf Auftritten seit Juni. Das Konzert am 30. September steigt zum Geburtstag von Bandleiter Felix Maier. „Das wird das schönste Geburtstagsgeschenk und sicher der musikalische Höhepunkt dieser Reise zurück ins Konzertleben.“ schreibt Maier. Vor Weihnachten ist das der letzte Auftritt der Big Band Berenbostel.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5. Die Zahl der Konzertbesucher ist auf 100 begrenzt, Karten-Reservierungen laufen über die Internetseite der Band und über die E-Mail-Adresse bbb.ticketverkauf@gmail.com. Die Reservierungsmail muss die gewünschte Anzahl an Tickets enthalten, die Namen aller Besucher, eine Adresse und eine E-Mail-Adresse.

Das Konzert am 30. September findet als 3-G-Veranstaltung für Geimpfte, Genesene oder Getestete mit entsprechendem Nachweis statt. Reservierte Karten können ab 18.30 Uhr abgeholt und bezahlt werden.

Von Markus Holz