Berenbostel

Eine 51-Jährige Fahrerin eines Mercedes-Transporters ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau aus dem Landkreis Hildesheim kam mit ihrem Fahrzeug auf der Gutenbergstraße in Höhe Erlenweg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, teil die Polizei in Hannover mit. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Fahrerin wird ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr Garbsen wurde alarmiert, weil die Frau im Auto eingeklemmt war. Als die Helfer am Unfallort ankamen, hatte sie sich aber bereits mithilfe von Sanitätern aus dem stark beschädigten Transporter befreit. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute klemmten die Batterie des Autos ab und unterstützten bei den Bergungsarbeiten. Den Schaden am Transporter schätzen die Ermittler auf 26.500 Euro.

Von Gerko Naumann