Berenbostel

Ein 19-Jähriger aus Garbsen hat in der Nacht zu Sonntag einen Unfall in Berenbostel verursacht. Dabei entstand an zwei Autos ein Schaden von rund 16.000 Euro, teilt die Polizei mit. Zu dem Unfall kam es, als eine 59-jährige Frau gegen 2.30 Uhr auf der Dieselstraße fuhr. Der Fahranfänger war dort ebenfalls unterwegs und wollte in den Koppelknechtsdamm abbiegen. Dabei übersah er das Auto der Frau, die Vorfahrt hatte.

Beifahrerin wird leicht verletzt

Die 17-jährige Beifahrerin des jungen Mannes wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten auf, dass der Atem des 19-Jährigen nach Alkohol roch. Ein Test ergab 0,52 Promille. Da sich der junge Mann noch in der Probezeit befindet, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ein.

Von Gerko Naumann