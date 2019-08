Auf der Horst

Stöbern, Handeln, Kaufen: Der nächste Flohmarkt unter freiem Himmel in diesem Jahr in Garbsen ist für Sonntag, 25. August, auf dem Parkplatz des Planetencenters am Planetenring geplant. Die Stände sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet, die Plätze werden bereits ab 6 Uhr vergeben. Ab 8 Uhr können die Teilnehmer aufbauen. Aussteller zahlen beim Verkauf von Trödel für den ersten Tischmeter 10 Euro, für jeden weiteren Meter 7 Euro. Der Verkauf von Neuware ist bei diesem Flohmarkt nicht erlaubt.

Der nächste Freiluft-Flohmarkt ist für Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, vorgesehen. Bei dem Flohmarkt im Oktober können Aussteller auch Neuware verkaufen, dann zahlen sie für den laufenden Tischmeter 15 Euro.

Anmeldungen sind möglich im Internet auf www.poeschel-maerkte.de/maerkte-termine.

Von Anke Lütjens