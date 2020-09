Auf der Horst

Zum wiederholten Male hat im Stadtteil Auf der Horst ein Container gebrannt. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, ist am späten Dienstagabend gegen 23.40 Uhr der Inhalt eines Altpapiercontainers in der Straße Sperberhorst in Flammen aufgegangen. Der Container wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

In der vergangenen Woche waren ein Gartenhaus und drei Container in Auf der Horst in Flammen aufgegangen. Die Polizei Garbsen ermittelt wegen Brandstiftung.

Im Falle des Brandes vom Dienstagabend bittet die Polizei Garbsen um Hinweise. Zeugen können sich unter Telefon (05131) 7014515 melden.

Von Linda Tonn