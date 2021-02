Garbsen

Not macht vielleicht erfinderisch – aber irgendwann stößt auch der Erfindungsreichtum an seine Grenzen. Schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 haben sich Musikensembles und auch die Musikschule einiges einfallen lassen, um trotz der Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie aktiv bleiben zu können. Und die damals gemachten Erfahrungen helfen hier und da sicherlich auch im zweiten Lockdown weiter.

Einfach aber ist es für die Musikszene derzeit trotzdem nicht: keine gemeinsamen Proben, keine Auftritte, kein normaler Unterricht und auch kein Üben mit dem Ensemble. Dennoch ist vielerorts auch Optimismus zu spüren.

Klänge aus anderen Tagen: Die Musiker des Akkordeon-Orchesters Osterwald und Dirigentin Svitlana Zinndorf freuen sich schon wieder auf Auftritte wie hier beim Jahreskonzert 2019. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Mitglieder bleiben treu

Normalerweise würden sich die rund 20 Mitglieder des Akkordeonorchesters Osterwald um diese Jahreszeit auf das Frühjahrskonzert der Stadt Garbsen vorbereiten. „Wir könnten bestimmt aus unserem Repertoire ein kleines Programm zusammenstellen, aber ich glaube nicht, dass dieses Konzert überhaupt stattfindet“, sagt die Vorsitzende Stefanie Hirschka. Konnte das Orchester im ersten Lockdown irgendwann wieder im Freien proben, so ist momentan an ein Zusammenkommen nicht zu denken. „Natürlich ist das schade, und wir vermissen uns“, so Hirschka, aber die Mitglieder blieben dennoch treu.

Das Orchester muss derzeit auch keine laufenden Kosten stemmen – zumal Dirigentin Svitlana Zinndorf auf ihr Honorar verzichtet. Auch der Einzelunterricht fällt aus. „Präsenz darf ich nicht, digital ist nicht so mein Fall“, so Zinndorf. Auch wenn ihr Orchester wie eine Familie sei und zusammenhält: „Die Seele schmerzt!“ Zinndorf hofft sehr, dass vielleicht im Mai wieder gemeinsame Proben möglich sind.

Kammerchor trifft sich online

Auch der Kammerchor Schloß Ricklingen sieht Licht am Ende des Tunnels. „Das wird wieder“, seien sich die Sängerinnen und Sänger einig, erzählt Chorleiter Philip Lehmann. Aber auch er weiß, dass „viele das Singen für ihre Seele brauchen“. Ausgetreten sei niemand aus seinem Chor.„Irgendwie ruht er im Parkmodus“, so Lehmann. Für Ende September sei aber ein öffentliches Konzert geplant. Lehmann lässt sich einiges einfallen, so hat er beispielsweise vor Weihnachten Onlinekurse zum Notenlernen angeboten. Auch Projekte wie das kürzlich erstellte und auf Youtube veröffentlichte Musikvideo helfen dem Chor in dieser quasi tonlosen Phase.

Neues Format für „Jugend musiziert“ Corona macht auch vor Jugend musiziert nicht halt: Erstmals musste der 1964 in Deutschland eingeführte Musikwettbewerb im vergangenen Jahr auf Landes- und Bundesebene ausfallen. Fast eine Million Kinder und Jugendliche hatten bis dahin daran teilgenommen. In diesem Jahr nun soll es den Regional- und auch Landeswettbewerb von Jugend musiziert für die älteren Jahrgänge in einem digitalen Format geben. Für die ganz jungen Musiker hoffen die Organisatoren auf eine Präsenzveranstaltung im Sommer. „Dieser Wettbewerb ist in vielerlei Hinsicht wichtig“, sagt Garbsens Musikschulleiter Alexander Schories, „für die Schüler als Ziel und Motivation, für die Schule als Aushängeschild.“ Schories hofft auch bei Jugend musiziert auf eine baldige Rückkehr zum bekannten Ablauf, bei dem die Teilnehmer eine Jury mit einem Programm aus Pflicht- und selbst gewählten Stücken überzeugen müssen. Nach erfolgreichen Teilnahmen am Regional- und Landeswettbewerb kommt es dann im Bundeswettbewerb zum klangvollen Finale.

Musikschule ist geschlossen

Dank einer Kommunikationssoftware kann ein Großteil des Unterrichts der städtischen Musikschule digital stattfinden. Musikalische Früherziehung hingegen sowie Ensembles und Orchester müssen zurzeit pausieren. Auch die Musik-AGs in den Grundschulen finden nicht statt. „Unsere Schüler und auch die Eltern haben allerdings viel Verständnis und unterstützen uns, wenn möglich“, sagt Leiter Alexander Schories.

Dank eines Ratsbeschlusses können freiberufliche Honorarlehrkräfte weiter bezahlt werden, das Land Niedersachsen bezuschusst zudem die technische Ausstattung der Schule. „Aber natürlich fehlt uns allen der soziale und auch musikalische Austausch“, sagt Michael Kählke, Fachbereichsleiter für Bildung, Kinder und Jugend sowie Schule und Kultur. Fast alle öffentlichen Veranstaltungen der Musikschule fallen seit rund einem Jahr aus, allerdings gab es ein digitales Weihnachtskonzert, das laut Schories „sehr gut angekommen“ sei. Er hofft, dass „baldmöglichst wieder Unterricht im differenzierten Rahmen stattfinden kann“. Das hofft auch die Kunstschule, deren Betrieb derzeit ruht und teilweise mit alternativen Angeboten ersetzt wird.

Von Gert Deppe