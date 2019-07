Garbsen

Das Programm ist eine Endlosschleife: Ein Schulzentrum in Schuss zu halten oder zu modernisieren ist schon teuer und zeitaufwendig genug. Wie ist es dann bei 13 Grund- und zwei Oberschulen, zwei Gymnasien und einer Gesamtschule? Fest steht: Hans-Jürgen Menzel, Leiter des Hochbaus bei der Stadt Garbsen, wird nie fertig werden. „Aber so ist das Geschäft““, sagt Menzel beim Baustellenrundgang in Berenbostel, Stelingen und Frielingen. „Ich freue mich immer dann, wenn wir einen Schritt vorwärts gekommen sind und für die Schüler etwas verbessern konnten.“

Neues Foyer im GSG

In Berenbostelsind Handwerker im Moment am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) und an der Oberschule im Einsatz. Das GSG hatte auf eine Modernisierung des Foyers vor der Aula gedrungen. Was hier in sechs Wochen passiert, ist mehr als ein Facelifting: Die abgehängten Decken und die Milchbar sind abgerissen. Die Wände sind mit Gipskartonplatten verkleidet. Wo nötig, ist die Elektrik unter der Decke geordnet und erneuert. LED-Lampen werden die Leuchtstoffröhren ersetzen. Was die Stadt in Sachen Brandschutz nachbessern musste, ist in diesem Bereich passiert. Die neue Küche ist bestellt. Im Moment liegen im Foyer allerdings mehr Werkzeuge, als Tage bis zum Schulstart bleiben. „Aber das schaffen die Firmen, bis Ferienende ist das fertig“, sagt Menzel.

Wie das Foyer am Ende optisch aussehen wird, weiß Menzel selbst nicht. Schüler und Kunstlehrer haben sich Gedanken zu den Namensgebern Hans und Sophie Scholl gemacht. Ihre Entwürfe sollen zusammen mit der Malerfirma umgesetzt werden. 70.000 Euro fließen in diese Sanierung. Für neue Eingangstüren reicht es nicht mehr.

Kleingruppen statt Garderoben

Nebenan an der Oberschule Berenbostel scheint in Sachen Inklusion ein Abschluss erreicht, jedenfalls baulich. Die Stadt hatte die Wahl: Ein zweiter Fahrstuhl für Schüler in zwei Klassenzimmern unter dem Dach für 300.000 Euro oder eine geschickte Umverteilung der Räume im Gebäude der Georg-Elser-Hauptschule. Stadt und Kollegium haben umverteilt. Kein Kind mit Mobilitätseinschränkung muss Klassenzimmer in den oberen Stockwerken besuchen, die ohne Fahrstuhl nicht erreichbar sind. Aber alle insgesamt zwölf Klassenzimmer haben jetzt einen Differenzierungsraum, um Kleingruppen und einzelne Schüler zu betreuen – immer zwei Klassen einen Raum. Dafür sind die Garderoben vor den Klassenräumen verschwunden. Vier Räume hatte die Stadt in den Vorjahren bauen lassen, zwei jetzt. „Fahrstuhlgeld“ steckt auch in den Treppenliftern an den Barrieren im Inneren des Gebäudes.

Neue Tür ins Grüne

Schüler und Lehrer werden ab Beginn des Schuljahres an der OBS Berenbostel mit einem neuen Projekt starten können: Schüler kochen für Schüler. Die Küche im Hauswirtschaftsbereich ist modernisiert. Ein Vorbereitungsraum für die Essenausgabe steht zur Verfügung. Das ehemalige Lehrerzimmer ist der neue Speiseraum. Und die Gärtner unter den Schülern haben eine Tür von ihrem Arbeitsraum zum Garten erhalten.

In der nächsten Woche sind wir mit Hans-Jürgen Menzel in der IGS, im Johannes-Kepler-Gymnasium und in der Campus-Kita unterwegs.

Aluminium statt Zink aufs Dach

In Stelingen ist die Form der neuen Grundschule sichtbar – ein Neubau für maximal rund 240 Kinder, Fertigstellung im April 2020, Bausumme rund 5 Millionen Euro. Die Ganztagsschule erhält einen zweistöckigen Atriumbau mit grünem Klassenzimmer im Innenhof. Der Rohbau ist fertig. Glaser setzen derzeit Fenster ein. Dachdecker legen Aluminiumprofile auf die Holzkonstruktion. Elektriker, Maler, Tischler und Bodenleger folgen. „Der Bau läuft rund“, sagt Menzel und lächelt. Die Planungsphase war schwieriger. Die Stadt wollte das Dach mit Zinkprofilen verkleiden – veranschlagte Summe 100.000 Euro. Das Ausschreibungsergebnis lag bei 400.000 Euro. „Wir haben neu ausgeschrieben und den Kreis der eingeladenen Firmen erweitert“, sagt Menzel. „Jetzt wird es Aluminium für 130.000 Euro.“ Verzögert hat das den Bau nicht. Die Stadt hatte Aufträge mit reichlich Vorlauf erteilt.

DRK-Hort in Frielingen ist fertig

In Frielingen dürften Kindergarten und Schule nach den Ferien ein Fest feiern: Der Hort ist fertig, zumindest das Gebäude. Möbel fehlen noch, aber das Haus steht. Für zwei Hortgruppen sind dort hohe Gruppenräume, Sanitäranlagen, Heizungs- und Putzmittelraum entstanden. Betreiber ist das DRK. Der Verband leitet auch die Kindertagesstätte Regenbogen nebenan. Damit vervollständigt sich das dörfliche Bildungszentrum zwischen Mühlen- und Farlingsweg. Handwerker sind bis auf Kleinigkeiten fertig. Auf dem Schulhof werden derzeit Geräte gesetzt und Wege angelegt. 1,6 Millionen stecken in diesem Horthaus. Die Kita Regenbogen für vier Gruppen hatte 1,7 Millionen Euro gekostet.

Von Markus Holz