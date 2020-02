Elizabeth Lee und Martin Hauke rocken das Kulturhaus Kalle

Havelse

Elizabeth Lees Stimme ist purer Southern Rock und Blues, groovig und zugleich staubig wie die heiße Wüste von Texas. Die Sängerin und ihr kongenialer Partner, der Gitarrist Martin Hauke, sind am Sonnabend, 15. Februar, zu Gast im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5. Beginn ist um 19 Uhr.

„Beste weibliche Stimme“, so lautete auch die Auszeichnung Lees mit dem renommierten Austin-Music-Award beim South-by-Southwest-Music-Festival. Geboren in Pasadena, Texas, begann sie im Alter von zehn Jahren im Kirchenchor zu singen. Ihre Karriere, die sie von Los Angeles über New York bis nach Europa führte, begann sie als Model. Sie gründete ihre erste Band und wirkte in Videos unter anderem von Depeche Mode und Placido Domingo mit.

Begegnung mit Tom Petty in New York

Ihre musikalische Laufbahn ist beeindruckend: Sie eröffnete Shows für Buddy Guy sowie Jeff Beck und erzählt gern von einem ihrer bewegendsten Momente, einem Vorsingen für den Backgroundchor bei Joe Cocker – der sich später aber für eine andere Sängerin entschied. Als Lee traurig auf der Bühne im Madison Square Garden saß und darüber sinnierte, wie cool es gewesen wäre, tauchte ein blonder, unscheinbarer Typ auf und sagte mit einem warmen Lächeln: „Sei nicht enttäuscht, keep on rocking.“ Es war Tom Petty, auf dessen Rat die Sängerin noch heute hört.

Kompromissloses Gitarrenspiel von Hauke

Lee, die den Garbsenern auch schon von ihren Auftritten auf der Bluesbühne am Rathausplatz bekannt ist, spielt in den USA und Europa mit ihrer Band Cozmic Mojo. Im Akustikprojekt ist sie mit Martin Hauke unterwegs, dem Gitarristen der europaweit bekannten Rolling-Stones-Tribute-Band Voodoo Lounge. Haukes Gitarrenspiel ist so virtuos wie kompromisslos – als ob seine Heimat irgendwo in Texas sei und nicht in der norddeutschen Tiefebene. Die beiden Musiker aus den zwei Kontinenten haben sich sprichwörtlich gesucht und gefunden.

Karten für das Konzert kosten 12 Euro und sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit, Plätze zu reservieren, gibt es bei der Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen unter Telefon (05131) 707262 sowie nach einer E-Mail an evelyn.jagstaidt@garbsen.de.

Von Jutta Grätz