Garbsen

Ein Feuerwerk aus Kleinkunst, Musik, Artistik und Comedy bietet die vierte Auflage der Veranstaltung Kultour Garbsen, die die Kulturabteilung der Stadt organisiert. An sechs Schauplätzen in mehreren Stadtteilen treten am Sonntag, 18. August, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr elf lokale und überregionale Künstl...