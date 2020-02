Eisen Müller verschwindet – die letzten Fotos

Osterwald

Das Licht brennt bis tief in die Nacht an der Molkereistraße. Lastwagen um Lastwagen karrt Stahl aus Kolenfeld über die Waage am Einfahrtstor zur großen Halle. Drinnen riecht es nach Hydrauliköl, kaltem Metall und heißem Gas. Vorne stehen die schweren Biegemaschinen, hinten wird geschweißt. Drei-Schicht-Betrieb bei Müller Bewehrungstechnik, oder im Osterwald-Jargon kurz „Eisen Müller“. Das war Boomzeit am Bau Anfang der Neunzigerjahre, Hochbetrieb bei Müller. Heute reißt der Wind an den blauen Metallprofilen der Fassade. Die Sondermüll-Kolonne von Blitz aus Braunschweig hat mit der Demontage der Asbest-Dachplatten begonnen. Hinter der Halle steht schon der Abrissbagger und wartet auf seinen Job.

Gründung am Großen Weg 1959

Firmengründer Hans-Dieter Müller hatte gute Geschäftsjahre in Osterwald. Am Großen Weg Höhe Auf der Brokel, mitten im heutigen Wohngebiet, hat er 1959 begonnen, Baustahl zu schneiden und zu biegen. Geschäftssinn und Verhandlungsgeschick brachten ihn in der Baubranche nach oben. Er investierte an der Molkereistraße, nach der Wende auch massiv im Osten. Aus einer Firma wurde eine weit verzweigte Holding, bis die Baubranche im Westen zusammenbracht, „H.-D. Müller“ den Überblick verlor, den Freitod wählte und die Firmen ab 1998 in die Insolvenzen gingen.

Viel kalte Luft und wenig Müller

Das Abrissunternehmen Hagedorn hat einen letzten fotografischen Rundgang gestattet, bevor der Bagger loslegt. Aber es ist auf den ersten Blick nichts mehr da von früher. Die Kamera sucht, bleibt am mächtigen Hallen-Skelett hängen, an den Schienen der Schwerlastkräne und dem spröden Betonfundament, über das so viele Tonnen Stahl gerollt sind. Es ist eine große Leere, viel kalte Luft, kaum noch Müller.

Am Gashauptschieber hängt ein Küchenrollenhalter an einem Stahlgitter. Alles ist rostig braun. Die Rolle mit den gelben Etiketten für Auftragsnummern spendet etwas Farbe im Bild. An einer Stahlstütze mahnt ein mit dickem schwarzen Filzer geschriebener Schriftzug, die Rundstähle nach Durchmesser zu sortieren, bevor sie zum Biegen gehen. Unterm Dach schaukeln die schweren Industrieleuchten mit ihren 400-Watt-Birnen im Durchzug. Einige sind schon demontiert und demoliert, lassen sich im Wind scheppernd von links nach rechts über den Beton rollen. Händler würden für solche Leuchten ein kleines Vermögen zahlen – Industrial Design liegt voll im Trend.

Molkereistraße verliert ein Stück Identität

Am Kopf einer Halle steht eine Art Kabine, sechseckig, rundum verglast. Platz für den Schichtführer mit Kühlschrank, Papierablage, Schreibtischplatte und elektrischem Grill – eine Schaltzentrale auf drei Quadratmetern. Leere Spinnenweben hängen von der Decke – der Charme des Morbiden dringt aus allen vier Himmelsrichtungen durch die Fenster ins Innere. Wer hier mal gearbeitet hat, vermag die Hallen an der Molkereistraße noch mit Erinnerungen zu füllen. Aber wirklich „ Müller“ ist hier außer der Farbe Blau, den Kränen und rostenden Relikten von Baustahl nichts mehr. Osterwald verliert das letzte Zeugnis seiner Industriegeschichte. Wenn die Bagger um Ostern herum fertig sind, wird vom „Nichts, außer...“ gar nichts mehr da sein.

Von Markus Holz