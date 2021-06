Stelingen

Die Sperrung der Einmündung vom Weidenkamp in die Leinestraße in Stelingen bleibt weiter bestehen. Eigentlich sollte sie bereits in dieser Woche aufgehoben werden, allerdings gibt es dort weitere Tiefbauarbeiten. Für den Neubau des Gehwegs auf der Südseite der Leinestraße erfolgen Arbeiten am Kanal.

Die Buslinie 430 von Regiobus wird die Haltestellen Weidenkamp und An der Trift weiterhin nicht bedienen und über die Straße Zehntweg umgeleitet. Fahrgäste werden gebeten, auf die benachbarten Haltestellen am Zehntweg und an der Leinestraße auszuweichen.

Vollsperrungen sind geplant

Im weiteren Verlauf der Arbeiten wird es zu abschnittsweisen Vollsperrungen der Leinestraße für Kraftfahrzeuge kommen. Die Stadt Garbsen will eigenen Angaben zufolge die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich halten.

Die Zufahrt mit Autos zu den Grundstücken soll so weit möglich offen gehalten werden. Auch Fußgängerinnen und Fußgänger können die Grundstücke jederzeit erreichen. Die Bauzeit für den Fußweg beträgt voraussichtlich sechs Monate.

Von Linda Tonn