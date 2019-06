Berenbostel

Die Rettungswache des Roten Kreuzes in Berenbostel ist zum Tatort eines Einbruchs geworden. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zugang zu dem Gebäude an der Ottostraße, indem sie ein Fenster einschlugen. Das muss zwischen 21 Uhr und 6.35 Uhr geschehen sein, teilt die Polizei in Garbsen mit. Im Büro des DRK durchsuchten die Täter mehrere Schreibtische. Sie stahlen eine Stahlkassette mit Briefmarken. Die Beute hat einen Wert von etwa 20 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann