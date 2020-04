Wie drei Jugendliche einem 82-Jährigen nach einem Sturz halfen

Schloß Ricklingen

Jeden Morgen schaut Heinz-Joachim Rompa in der Zeitung als erstes nach, was in seinem Stadtteil Schloß Ricklingen los ist. „Da habe ich dann auch den Bericht darüber gelesen, dass Jugendliche den Bouleplatz vermüllt haben“, sagt er. Mitte April war über überquellende Mülleimer, ramponierte Tische und Essensreste an dem Platz berichtet worden.

So ganz unkommentiert will der 82-Jährige den Artikel über die Jugendlichen in seinem Stadtteil aber nicht stehen lassen. Besonders nicht nach seinem Erlebnis am Schloß Ricklinger Friedhof. „In der vergangenen Woche bin ich mit meinem Fahrrad zum Friedhof gefahren, um dort meine verstorbene Frau zu besuchen“, sagt er. Als er das Rad neben einem niedrigen Busch abstellen wollte, sei er abgerutscht und zur Seite gekippt.

Anzeige

Jugendliche eilen zur Hilfe

„Ich lag mit dem Rücken im Busch, mein Fahrrad auf mir drauf – und bin alleine nicht mehr hochgekommen“, sagt er. Am Denkmal hätten drei Jugendliche um die 15 Jahre auf der Bank gesessen. „Sie sind sofort zu zu mir gelaufen und haben gefragt, ob mit schlecht sei und ob ich mir wehgetan habe“, sagt Rompa.

Weitere NP+ Artikel

Zwei von ihnen hätten ihm wieder auf die Beine geholfen. „Damit habe ich nicht gerechnet“, so der 82-Jährige. Einer sei ihm sogar bis zum Friedhofstor hinterhergelaufen und hätte gefragt, ob wirklich nichts passiert sei. „Das hat mich wirklich sehr beeindruckt“, sagt der Rentner, der nach seinem Sturz erst einmal auf der Kirchenbank verschnaufen musste.

Die Namen der jungen Männer hat er sich nicht gemerkt. „Aber auch das ist die Schloß Ricklinger Jugend“, sagt er. „Höfliche und nette Jungs.“ Ohne ihre Hilfe hätte er das nicht geschafft.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn