An der Kreuzung Molkereistraße/Zum Klingen-Berg in Osterwald hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren gegen 9.20 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Eine 80-jährige Frau aus Garbsen fuhr mit ihrem schwarzen Golf auf der Straße Zum Klingen-Berg auf die Kreuzung zu und missachtete offenbar die rote Ampel. Sie war allein im Wagen.

Auf der Kreuzung stieß die Frau dann mit einem Peugeot zusammen, der auf der Molkereistaße aus Richtung der B6 kam und offenbar grün hatte. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der graubraun-metallicfarbene Peugeot, in den ein 30-Jähriger aus Hannover und ein 27-Jähriger aus Langenhagen saßen, und blieb auf dem Dach liegen.

„Alle drei Beteiligten haben großes Glück gehabt“, sagte Polizeikommissar Andreas Krüger vom Verkehrsunfalldienst der Polizei. „Alle sind ansprechbar und haben nur leichte Verletzungen.“ Beide Fahrzeuge seien ersten Unfallspuren zufolge mit etwa 50 Stundenkilometer unterwegs gewesen. Bei bei allen Beteiligten hätten die Airbags ausgelöst.

„Um 9.25 Uhr wurde uns der Verkehrsunfall mit dem Stichwort ,eingeklemmte Person‘ gemeldet“, berichtete Einsatzleiter Julian Dahle von der Feuerwehr Osterwald Unterende. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin mit einem Löschgruppenfahrzeug und sechs Helfern an. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich alle Insassen bereits aus dem Auto befreit.

Parallel landete der Rettungshubschrauber Christoph 4 samt Notarzt auf einer benachbarten Wiese. „Der Hubschrauber wurde glücklicherweise nicht als Transportmittel gebraucht “, berichtete Krüger. Die Verletzten wurden in zwei Rettungswagen ärztlich behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hatte den Bereich um die Unfallstelle mehr als eine Stunde weiträumig abgesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

