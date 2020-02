Klassik und scharfzüngige Kleinkunst verbindet Künstlerin Anne Folger in ihrem Programm „Selbstläufer“. In seiner Kleinkunstreihe präsentiert das Kulturbüro Garbsen die Künstlerin am Freitag, 20. März, um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring, Auf der Horst.