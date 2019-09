Garbsen-Mitte

Wegen eines Betriebsausfluges sind am Donnerstag, 19. September, zahlreiche Dienststellen der Stadtverwaltung geschlossen. Geschlossen sind das Bürgerbüro, das Hallenbad, das Kulturbüro, die Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen, das Stadtarchiv, das Freizeitheim sowie das Haus der Jugend. Auch die Schulsozialarbeiter sind an diesem Tag nicht im Einsatz.

Geöffnet bleiben hingegen das Standesamt für Eheschließungen, der Spieltreff Märchenviertel und die Stadtbibliothek. Der Unterricht an der städtischen Musik- und Kunstschule findet wie gewohnt statt. Die Rathauskantine ist ebenfalls geöffnet, aber nur über den Steg vom Rathausplatz erreichbar.

Notdienst bei Störungen erreichbar

Für Störungsmeldungen an Versorgungseinrichtungen und Ampelanlagen ist ein Notdienst eingerichtet. Die Mitarbeiter sind unter Telefon (05137) 703570 und (0171) 6409579 zu erreichen. Die Stadtentwässerung ist bei Störungen am Kanalnetz, an Regenrückhaltebecken oder Pumpwerken unter Telefon (05131) 707253 erreichbar.

Von Jutta Grätz